Del Solar me dijo que el cáncer era culpa mía: Ingrid Coronado

La conductora habla sobre su polémica ruptura en el programa 'Historias engarzadas'

CIUDAD DE MÉXICO (30/OCT/2016).- La conductora Ingrid Coronado aceptó ofrecer una entrevista al programa “Historias engarzadas”, en donde habló de su polémica ruptura con Fernando del Solar y dijo que él sentía que ella tenía la culpa del cáncer que le fue diagnosticado.

Coronado reveló detalles de lo que fue su relación con el conductor de origen argentino, con quien tiene dos hijos. Comentó que ha estado sometiéndose a muchas terapias para sobrellevar la separación.

Mónica Garza, conductora de “Historias engarzadas”, le preguntó por qué se divorció de Del Solar, a lo que Ingrid respondió:

“Porque él me lo pidió. No es fácil llevar una enfermedad, el problema no era ése, eran otros factores externos”.

Coronado comentó que nunca pudo llevarse bien con la familia de Del Solar.

“Yo no tenía una buena relación con su familia, la sensación es que no les gustaba que fuera pareja de su hijo”.

La conductora recordó que poco después de cumplir 40 años y cuando sus problemas se habían agravado, Del Solar le llevó un pastel y le pidió hablar.

“Me dijo que quería el divorcio, que sentía que no había hecho lo suficiente por ganarme a sus papás, que sentía que el cáncer era culpa mía”.

“Sentí que iba a morir… lloraba noches enteras porque no quería decirle a nadie”, añadió.

Coronado recordó que en una ocasión que Del Solar estaba hospitalizado, la familia de él la corrió. “Me dijeron que ya no podía estar ahí”.

Dijo que además de la ruptura, le fue muy difícil sobrellevar las críticas y los juicios de la gente y estaba consciente de que pedían que saliera de “Venga la alegría”.

“Sí sé que había momentos en donde sí querían quitarme, porque tengo tres horas diarias siendo la cabeza de un programa cuando estaban diciendo cosas de mí espantosas”.

Señaló además que le resultaba complicado “saber que me estaban señalando por algo que no hice, desde ser señalada por haber abandonado al enfermo. Yo no dije nada (en ese momento) porque lo que quería era rescatar mi matrimonio”.

Coronado reveló que después de ser vinculada con otra persona (el conductor Poncho de Anda), Del Solar habló con ella y le pidió que volvieran, pero ella se negó, por “amor propio”, porque él ya le había pedido dos veces el divorcio y porque la culparon de algo que ella no hizo y él no hizo nada.

La conductora dijo que ha pensado en retirarse de la vida pública “cada vez que viene una bomba”.

“Yo creo que él me amó mucho, pero sí creo que para él hubo cosas más importantes”, dijo también durante la entrevista.