Maná llama a los latinos a votar en elecciones de EU

Durante su concierto en Miami, instan a elegir al candidato que 'no es racista'

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (30/OCT/2016).- La banda mexicana de rock Maná cerró el sábado un apoteósico concierto en la Arena American Airlines de Miami con un llamado a que los latinos salgan a votar por el candidato "que no es racista", a una semana de las elecciones en Estados Unidos.

La veterana banda de Jalisco, México, interpretó un repertorio compuesto por sus temas más conocidos ante el delirio de unos 15 mil seguidores, que llenaron la arena del centro de esta urbe en una presentación más como parte de su gira Latino Power Tour por Estados Unidos.

Apoyada por videos en los que se indica que los latinos son 24 millones registrados para votar y en los que se cita la retórica antiimigrante del candidato a la presidencia del partido republicano Donald Trump, la banda ganadora de cuatro Grammys ha dedicado su gira a promover el voto latino.

Tras la melodía "Get up Stand up for your rights" (Levantante en defensa de tus derechos" del icono jamaiquino Bob Marley, el vocalista Fher Olvera, invitó a "todos los latinoamericanos" a salir a votar.

"Estados Unidos no es lo que es sin los latinos. A mis latinos y a mis mexicanos se les respeta", dijo Olvera en español casi al final del show vestido con una camiseta con un dibujo de una calavera por la víspera del Día de Muertos.

"Los latinos han construido y constituido gran parte de este gran país gracias a su trabajo y su esfuerzo", señaló el cantante de 56 años ante el público que lo ovacionaba en forma constante.

"Lo más importantes es que los latinos van a cambiar la historia de este país, salgan a votar por el partido que es no es violento, que no es racista, por el partido que esta más preparado. Que no les metan miedo", remató el vocalista.



Fher mezcló así para el público sus canciones de amor con un mensaje político.



Sin mencionarlo se refirió al magnate Donald Trump, quien durante su campaña ha tachado a los inmigrantes mexicanos de narcotraficantes y ha dicho que construirá un muro en la frontera con México.



Pese a que 24 millones de latinos están en condiciones de votar, solo unos 13.1 millones lo harían, según la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO).



La cifra, no obstante, representaría un aumento del 17 por ciento respecto de los 11.2 millones de hispanos que sufragaron en las presidenciales del 2012.



Según NALEO la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, mantiene entre los hispanos una ventaja de 59 puntos sobre su rival Donald Trump, tras el tercer y último debate presidencial celebrado la pasada semana.



En el concierto de Maná, de dos horas y 15 minutos, el público de Colombia, Venezuela, Argentina, México, Cuba y Centroamérica se mantuvo de pie todo el tiempo y coreó uno a uno los temas clásicos como "Rayando el Sol", "De pies a cabeza", "Amor Clandestino", "Oye mi amor", y "Bendita tu luz", entre otros.

La movilización de la comunidad artística latina en apoyo a la demócrata Hillary Clinton en Miami, incluyó también un concierto en Bayfront Park a unos metros de la Arena America Airlines en el que dos iconos de la música latina, Jennifer López y Marc Anthony, se reunieron en un concierto en favor de la exsecretaria de Estado.

López dijo que "esta elección es una de las más importantes de nuestra vida".

"Florida es hogar de una de mis ciudades favoritas, Miami y millones de latinos. Es un estado clave en esta elección. Es el momento de unificar el apoyo y voto para la única opción que tiene sentido no sólo para las mujeres o para los latinos, sino para todos los estadunidenses", dijo López.