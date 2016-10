Vedettes cautivan en el FICM

La Princesa Yamal, Wanda Seux y Rossy Mendoza desfilan por la alfombra roja de ''Bellas de noche''

MORELIA, MICHOACÁN (28/OCT/2016).- Previo a su estreno comercial el 25 de noviembre próximo, el documental "Bellas de noche", de María José Cuevas, se exhibió en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), donde se dieron cita tres de sus cinco protagonistas: La Princesa Yamal, Wanda Seux y Rossy Mendoza.



Entre ovaciones y muestras de cariño, las tres vedettes desfilaron por la alfombra roja luciendo espectaculares atuendos con lentejuelas, plumas e indumentaria propia de su sensual estilo.



Visiblemente emocionada, la llamada Princesa Yamal, ataviada con un vestido blanco, expresó que lo único que espera es darle al público una enseñanza, que es que "uno puede pasar por diversas cosas, pero que de una gran derrota viene un triunfo. El pasado es historia y el presente es un obsequio".



Portando un elegante vestido color azul, pero en silla de ruedas porque se lastimó un pie, Wanda Seux dijo sentirse orgullosa y halagada de presentar esta película en Morelia y habló sobre cómo cambió su vida al ver la película.



"En el momento en que me saco la peluca recién me doy cuenta de que tuve cáncer y se me puso mi carne de gallina y lloré como nunca en la vida (...) entonces quiero recomendarle a todas las personas, hombres y mujeres, que se autoexploren", expuso.



Sostuvo que parte de su emoción es porque esta película significa el resurgimiento de iconos del espectáculo de México. "Amo mi profesión", dijo con gran emoción.



Por su parte, Rossy Mendoza calificó su presencia en Morelia como maravillosa, "es como vivir una época maravillosa, como si hubiera conocido un príncipe azul, como aquellos años en los que los reflectores eran nuestros".



Elegante y luciendo un atuendo color rojo, la vedette se dijo orgullosa del trabajo de José María Cuevas. "Quiero tener 90 años y seguir trabajando", mencionó.



Por su parte, la realizadora José María Cuevas expresó: "Tengo a mis hadas madrinas de la buena suerte por las cuales hice esta película. Estoy muy agradecida y conmovida porque por fin esta película tomó su camino. Fueron 10 años de hacerla, que luego de aquí se va a Los Cabos y Ámsterdam".



La directora, quien ya trabaja en su próximo documental, el cual tendrá como protagonista a su padre, José Luis Cuevas, mencionó que paralelo al estreno de "Bellas de noche" en pantallas comerciales, montarán la exposición "Las fabulosas", en el Foro Museo Cuatro Caminos, donde se podrá apreciar todo el material de archivo de las protagonistas de esta película, entre fotografías y videos.



"Bellas de noche", que se ha exhibido en los festivales de Telluride, Toronto y Ambulante, da cuenta de la historia de cinco mujeres que marcan una época, un estilo de vida y un género. Se trata de Olga Breeskin, Lyn May, Wanda Seux, La Princesa Yamal y Rossy Mendoza.