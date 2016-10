Trump era un baboso: Miss Finlandia 2006

Cuenta que el incidente tuvo lugar durante una sesión de fotos en Nueva York para el certamen Miss Universo

HELSINKI, FINLANDIA (28/OCT/2016).- "Trump era un baboso", afirma miss Finlandia 2006, Ninni Laaksonen, que asegura que el candidato presidencial republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, le tocó el trasero hace diez años, según publica el diario finlandés "Ilta-Sanomat".

Laaksonen, la duodécima mujer que acusa a Trump de acoso sexual en las últimas semanas, contó que el incidente tuvo lugar durante una sesión de fotos en Nueva York para el certamen Miss Universo, en las que aparecía junto al magnate y otras tres misses momentos antes de que los cinco participasen en un programa de televisión.

"Trump estaba pegado a mí y de repente me tocó el c... Me lo agarró con fuerza. No creo que nadie lo viera, pero se me notó en la cara y pensé ¿Qué está pasando aquí?", declaró la ex miss, que actualmente tiene 30 años.

Laaksonen acudió a varias fiestas organizadas por Trump y en una de ellas alguien le dijo que el magnate neoyorquino se sentía atraído por ella porque le recordaba mucho a su actual esposa, Melania, cuando era más joven.

"Me quedó la sensación de que Trump era un baboso", añadió la joven, quien hasta ahora nunca había hablado públicamente de aquel incidente.

"Esa sensación que tuve entonces se ha reafirmado, teniendo en cuenta todos los casos similares que han salido a la luz últimamente", señaló.

Desde que el diario "The Washington Post" publicara un polémico vídeo en el que Trump hacía comentarios denigrantes sobre las mujeres, el pasado 7 de octubre, doce mujeres han acusado públicamente al candidato republicano de acoso sexual, cosa que Trump ha negado en repetidas ocasiones.