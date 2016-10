El segundo aire de Napoleón

El cantante se mantiene vigente en el gusto del público gracias a la eterna curiosidad con la que aborda la música

GUADALAJARA, JALISCO (28/OCT/2016).- Las segundas oportunidades son esenciales en la vida de todos y José María Napoleón lo sabe. El cantautor vivió la gloria de la fama en las décadas de los años 70 y 80. El furor de sus canciones fue tal que intérpretes como José José y Yuri le grabaron temas y letras como “Vive” y “Pajarillo”, que se han convertido en himnos que han pasado de generación tras generación. Y aunque nunca se ha ido de la música y ha estado muy activo en la vida artística, la chispa de la juventud se convirtió en legado.

Pero ahora esa trayectoria le inyecta vigor con la salida de su disco “Vive” que publicó en diciembre del 2015 donde le daba nuevos sonidos a sus éxitos y grabando duetos con talentos como María José, Mon Laferte, Beto Zapata y su hijo José María, entre otros. El álbum estuvo por tres meses en el top de ventas, las nuevas generaciones respondieron a su mensaje de amor y para celebrar tal acontecimiento grabó el 5 de junio su presentación en el Auditorio Nacional, material que ahora presenta a través de un CD más DVD que lleva por nombre “Vívelo” donde también tiene duetos con los artistas antes mencionados.

Napoleón confiesa que dudó en arriesgarse a tomar esta decisión de refrescar su sonido y acompañarse de nuevas voces, pero fue su hijo José María el que lo motivo a atreverse y salir de su zona de confort. Ahora ya hay planes para un material inédito, ya entregó a Universal Music 20 canciones nuevas y está por entregar 21 más, tiene el interés de grabar un dueto con Alejandro Sanz, de ser testigo del despegue musical de su hijo y de seguir en el gusto del público hasta que el o la vida le dicten qué camino seguir.

Por lo pronto, recuerda sus anécdotas, su vida, su trayectoria y la próxima presentación que tendrá en el Auditorio Telmex el próximo 25 de noviembre donde espera tener invitados especiales para compartir con él el escenario. “Universal se encargará, ojalá, me encantaría tener por lo menos a dos de los que tuvimos en el disco, yo creo que sí, no me lo dicen, pero depende del trabajo de cada quien, porque cuando yo estoy trabajando en algún lado, ellos también, así es que a veces no se puede”.

Napoleón promete cambios interesantes en la presentación de Guadalajara a diferencia del Auditorio Nacional. “Sobre todo en la parte de lo que uno dice o hace. Yo no hago muchas fornituras, siempre he sido un tanto conservador, pero te entregas como debes hacerlo en cada canción, hacerlo lo mejor posible en cuanto a la interpretación para que el público lo pase bien. Presentaré canciones que no llevé al Auditorio como ‘Molino Rojo’ y ‘El Grillo’”.

Abierto a seguir colaborando

El originario de Aguascalientes no es un autor que sólo desarrolla sus canciones para él, ahora que se ha rodeado de gente joven para sumar a su proyecto musical, está abierto a cantar los temas de otros, siempre y cuando se hable de amor, se respete a la mujer y se conserve la esencia que él tiene como intérprete.

“Yo he grabado canciones de otros compositores. Tuve un amigo que se llamaba Jorge Macías, un autor chiapaneco sensacional que compuso temas como ‘Con la misma piedra’, ‘Lobo’, ‘Agua nueva’ —que grabó Cristian Castro— ‘Niña amada mía’ y ‘Loco’ que ha cantado Alejandro y ‘Lástima que seas ajena’ de Vicente Fernández. Jorge murió hace dos años, pero evidentemente hice canciones con él, antes que Alejandro grabará ‘Nube viajera’ yo lo hice, también ‘Aquella edad’, he grabado canciones de Alberto Cortés, Roberto Carlos, Miguel Gallardo, Armando Manzanero, me gusta mucho y claro que los seguiría haciendo, siempre es una experiencia diferente”.

En pro de la buena música

Sobre si el romanticismo ha terminado y qué visión tiene de los nuevos músicos, asegura no le gusta criticar el trabajo de los demás, pero comparte que le gusta mucho lo que hacían Camila y Sin Bandera en sus inicios, aunque explica que Alex Ubago es un gran talento con mensajes importantes en sus canciones.

“Yo respeto mucho lo que hacen todos. Pero no me gustan las canciones donde se les falta el respeto a las mujeres, donde se desvelan secretos, yo respeto mucho la individualidad, creo mucho en la igualdad de género y en los sentimientos de cada quien que sintiendo lo que sientan se expresen y sean como son, cada quien en esta vida tiene que ser como es. Pero hablar de mis preferencias musicales, yo me quedo con las que dicen cosas, en versos o palabras sencillas. Por ejemplo, Juan Gabriel y yo fuimos muy buenos amigos, me gustan muchas sus canciones, pero la que más es ‘Amor eterno’, la escribió en el dolor, las canciones que se escriben del dolor son las más sentidas. Lo que tú digas en las canciones será trascendental para muchos en la vida”.

Sobre el romanticismo dice que siempre será fundamental aunque ahora se hable de sexo “descarado” en las canciones, que no lo toma a mal porque es algo esencial en la vida, pero cuando se trata de conquistar es el amor el que se necesita en las canciones para cortejar a la persona que se ama.