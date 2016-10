Miss Islandia renuncia a concurso que la consideró gorda

Arna Ýr Jónsdóttir dejó el certamen y reveló que le propusieron no desayunar

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- Arna Ýr Jónsdóttir, elegida Miss Islandia 2015, causó revuelo luego de dar a conocer que decidió renunciar al concurso de belleza Miss Grand International porque consideraron que estaba subida de peso.

La modelo de 20 años usó sus redes sociales para dar a conocer su historia. Reveló que le propusieron no desayunar y seguir una dieta sólo a base de ensalada y agua como preparación para el certamen, cuya final se celebró el pasado martes en Las Vegas, Estados Unidos.

“Cualquiera que me diga que estoy muy gorda no me merece. Miss Grand International no merece mi rostro, mi cuerpo, mi personalidad o mi corazón”, escribió en una carta dirigida al concurso, que mostró en la red social.

La joven añadió que en su país su cuerpo es perfecto y que el certamen debería abrir los ojos a la belleza internacional.

En su cuenta de Instagram, Arna suele compartir imágenes en donde se le ve ejercitándose o luciendo su figura.

"Orgullosa de ser una mujer fuerte", escribió en una de sus fotografías.