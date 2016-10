Roberto Gómez Fernández descarta hacer bioserie de 'Chespirito'

Señala que la vida de su padre no podría verlo como un proyecto más de trabajo

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- El productor Roberto Gómez Fernández descartó la posibilidad de hacer una bioserie sobre la vida de su padre Roberto Gómez Bolaños "Chespirito", aun cuando considera que se trata de una historia con muchos pasajes interesantes.

El productor, quien ahora ostenta el cargo de Encargado de Desarrollo de Contenidos de Ficción para el canal Las Estrellas, acudió a la presentación de la serie "Sin rastro de ti", donde platicó con la prensa sobre las propuestas que le han hecho para llevar la vida de su papá a la pantalla chica.

Explicó que para él la historia de su padre es algo que vale la pena narrar; sin embargo, dijo que es complicado pues no podría verlo como un proyecto más de trabajo, "es una responsabilidad muy grande el poder contarla, porque fue y es Roberto Gómez Bolaños.

"Tendríamos que cuidar mucho cada fragmento de la historia y eso nos llevaría varios años", dijo el productor, quien reiteró que en breve no se hará nada al respecto, pese a que ahorita se están haciendo varias series biográficas.

"Siempre que se habla de una bioserie sale el nombre de mi padre a relucir", apuntó Gómez Fernández, quien no quiso fantasear con posibles nombres de actores que pudieran dar vida a su padre, o inclusive él, por el gran parecido con el productor y actor fallecido el 28 de noviembre de 2014.

"Ya pasé por ser actor y no es lo mío, pero además no hay nada de este proyecto", dijo Fernández, al insistir que la idea le agrada, pero sabe que es una gran responsabilidad que no desea tener.

Comentó que su papá dejó lista su biografía, "pero le hacen falta muchos datos".

En torno a otros proyectos, Roberto Gómez elogió el trabajo que se realiza con las nuevas series como "Sin rastro de ti" que han llevado a Televisa a salir de su zona de confort.

Reconoció que la televisión vive su época de oro, debido a la constante búsqueda que existe por brindar al espectador mejores historias de gran calidad.