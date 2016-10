Justin Bieber entrena con el equipo Manchester Storm

El cantante convive con los jugadores de hockey sobre hielo

LONDRES, INGLATERRA (27/OCT/2016).- Justin Bieber entrenó con el equipo local de hockey sobre hielo Manchester Storm, después de dos días de conciertos en esa ciudad, según informan los medios de comunicación británicos.

Bieber, de 22 años, seguidor incondicional del Toronto Maple Leafs, de la NHL estadounidense, recibió una camiseta de los Storm antes del entrenamiento y se cambió en el vestuario con el resto de jugadores del equipo.

Tras la sesión, que tuvo lugar el pasado martes en la pista de hielo de Altrincham, el popular cantante canadiense se fue a tomar una cerveza al bar con los jugadores, antes de irse de fiesta a la céntrica discoteca Tiger Tiger.

"Le enviamos un correo electrónico hace un par de semanas y no nos respondió. Entonces, el lunes alguien me llamó y me dijo que (Bieber) estaba interesado en conocer al equipo y asistir a un entrenamiento", dijo Neil Russel, director general del Manchester Storm, al diario local Manchester Evening News.

"Fue una noche un poco irreal. La verdad es que es un gran jugador, le encanta patinar y lo hace muy bien. Supongo que le ayudará a quitarse parte de la presión de las giras", señaló.

"Los chicos lo pasaron muy bien con él. Justin estuvo en el vestuario y se cambió con todos. Incluso nos firmó una camiseta", prosiguió.

El cantante canadiense se encuentra en el Reino Unido como parte de su gira mundial "Purpose": después de cuatro conciertos en el pabellón O2 Arena de Londres y dos en el Barclaycard Arena de Birmingham, Bieber actuó durante tres noches en Manchester.

Este jueves, la estrella internacional comienza una serie de tres conciertos en Glasgow antes de desplazarse dos noches a Dublín para concluir su parte de la gira en Gran Bretaña e Irlanda.