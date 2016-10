Diego Luna promocionará en México 'Rogue one'

El actor comparte detalles en entrevista para la edición de noviembre de la revista 'Vanity Fair México'

CIUDAD DE MÉXICO (27/OCT/2016).- A casi dos meses que llegue a las salas de todo el mundo “Rogue one: A Star Wars Story”, Diego Luna, uno de los protagonistas detalló que él junto al director Gareth Edwards y parte del elenco vendrán a promocionar el filme a la Ciudad de México.

“Todo arranca en México, vamos a estar tres o cuatro días, estará Gareth y el equipo”, señaló Luna en la edición de noviembre de la revista “Vanity Fair México”.

En el artículo, Luna también reveló los percances que sufrió durante los más de siete meses que el rodaje duró.

“Me di una cantidad de madrazos increíbles. Todavía tengo uno en el pecho que me duele mucho. Me lo di haciendo un brinco. Hay accidentes filmados como parte de la película”, explicó al medio.

Entre los accidentes, Luna detalló que el más grave fue cuando la córnea de uno de sus ojos se le desgarró.

“En una escena en la que íbamos corriendo se supone que hay un viento espectacular. Me rasgué la córnea porque me entró algo y me lo traté de quitar, y anduve ahí con un parche los últimos días del llamado”, añadió.