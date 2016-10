Adele proclama su apoyo a Hillary Clinton durante concierto

Sin que la cantante lo supiera, la demócrata se encontraba entre el público

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (26/OCT/2016).- La cantante Adele apoyó este martes en Miami a la candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, que precisamente acudió ayer al concierto que la artista británica ofreció en la ciudad estadounidense.

Durante el concierto en el American Airlines Arena, Adele se dirigió al público que llenaba el pabellón y declaró que, aunque no puede votar en las elecciones estadounidenses, "está cien por cien con Hillary Clinton", quien cumple hoy 69 años y lo celebró este martes asistiendo al concierto de la cantante de poderosa voz y emotivas canciones.

Según la campaña de la candidata demócrata, Adele aparentemente desconocía que Clinton se encontraba entre el público, lo que no influyó en el entusiasmo que mostró en relación con las elecciones generales que se celebrarán el próximo 8 de noviembre.

"Soy inglesa, pero lo que sucede en Estados Unidos me afecta también", dijo Adele entre canción y canción, para instar a continuación a sus seguidores a que no voten por el aspirante republicano a la presidencia, Donald Trump, aunque no mencionó su nombre.

"No voten por él", dijo al público desde el escenario, para expresar su preferencia por la ex secretaria de Estado: "La amo, ella es increíble", dijo sobre Clinton.

La ex secretaria de Estado participó este martes en varias actividades de campaña en el sur de Florida, que continúa hoy con el objetivo de ganar este estado clave y sus 29 votos electorales, una pieza siempre esencial para las esperanzas de cualquier aspirante republicano a la Casa Blanca, especialmente en las elecciones de este año.