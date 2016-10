La fusión multicultural

El General Paz & la Triple Frontera ofrece una mezcla de sonidos que van de los latinos al funk

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- El General Paz & la Triple Frontera llegaron por tercera ocasión a Guadalajara para compartir su música multicultural. La “Triple Frontera” alude a la procedencia de sus músicos, originarios de Brasil, Uruguay y Argentina.

El argentino Anel Paz, creador del ensamble, charló sobre su gira, los planes a futuro y los orígenes del grupo: “Es la tercera vez que venimos. Hace un año fue la primera vez, nos encantó. La gente muy amable, muy cálida. Decidimos volver a los seis meses, en marzo pasado. Hicimos prensa en el Vive Latino, esperamos tocar en las próximas ediciones”. Además de los conciertos en esta ocasión, el grupo decidió filmar un video e incorporar en la voz a Alaide Solórzano, cantante mexicana. Sobre esa cualidad de grabar en el lugar al que van de gira, Anel recordó que recientemente estuvieron en Brasil, donde grabaron con el bajista Arthur Maia (Carlos Santana, Gilberto Gil).

Al igual que Maia, Anel Paz ha colaborado previamente con muchas figuras del ámbito musical, pero como productor e ingeniero de sonido (Joaquín Sabina, Los Fabulosos Cadillacs, Charly García). De cómo quiso pasar al otro lado del espectáculo, comentó: “Tuve el sueño de hacer esta banda; trabajaba como productor, como ingeniero de grabación, tenía ganas de hacer algo mío. Me quedaba en el estudio las noches, componiendo. Quería algo con fusiones. Es un sueño que se ha vuelto realidad: hacer la gira con todos estos músicos es increíble. Cuando salió el primer disco, al estar del otro lado de la industria, pensé que no le gustaría a nadie. No está en las etiquetas en las que debe estar una banda. Es algo totalmente ecléctico, pero no importa: lo haremos para divertirnos”.

La banda se formó hace ya casi una década y ha desarrollado, a lo largo de estos años, un sonido muy peculiar, mismo que les ha dado un sello único: letras festivas y música positiva. Con dos discos en su trayectoria, “Frontera” y “Maravillas”, hace apenas unos días estuvieron en el Festival Internacional Cervantino, en el que tuvieron una buena respuesta del público asistente.

TOMA NOTA

Próximas fechas

El General Paz y la Triple Frontera estará en Guadalajara en diversos foros. Hoy 26 de octubre estarán en el Foro Stream (www.forostream.com, 19:00 horas); el sábado 29 de octubre, en Palíndromo Café; el martes 1 de noviembre, en la Estación Juárez del Tren Eléctrico. Luego de sus fechas en Guadalajara, el grupo se presentará en el Caradura (3 de nov.) y en el Centro Cultural España (4 de nov.), de la Ciudad de México.

SABER MÁS

La banda

Los integrantes de la agrupación son: Anel Paz, reconocido guitarrista, ingeniero de grabación y productor artístico; el brasileño Kikí Ferreira, el uruguayo Jorge Platero, y los argentinos Mayra Dómine, Diego La Rosa, y César La Rosa.