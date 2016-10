Música para dialogar entre géneros

Con un concierto a beneficencia, Magos Herrera y Javier Limón se presentarán en el Teatro Degollado

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- La cantante mexicana Magos Herrera presentará el espectáculo “He for She”, junto con el guitarrista español Javier Limón. Con un repertorio latinoamericano, este proyecto resalta el diálogo entre hombres y mujeres.

Sobre los orígenes de la colaboración, Magos Herrera comentó en entrevista: “Los dos tenemos una carrera en solitario por muchos años. Nos conocimos en Nueva York hace tiempo, y allí nació una colaboración. Grabamos un primer disco: gracias a esa colaboración quisimos hacer un segundo álbum, paralelamente a una invitación de Sony para hacer un trabajo juntos. En todo este tiempo he sido portavoz de varias campañas de ONU, en temas de género. Me pareció muy padre apoyar esta campaña, es un granito de arena, darle eco a través de la música. Lanzamos el disco y el DVD el año pasado para apoyar la campaña, como una invitación a abrir esa conversación para cambiar paradigmas y lograr una mayor equidad de género”.

Sobre la equidad de género, Magos agregó: “Todos los temas de género me interesan por mi propia historia: como la mayoría de mujeres en Latinoamérica, a veces es un poco más complicado abrirse paso profesionalmente. La invitación representó una oportunidad para darle eco a esto que creo, a través de la música, algo que he hecho durante años”.

Ya sobre el material que compone el disco y que tocarán en el Teatro Degollado, Herrera agregó que quisieron “hacer un disco con un repertorio de temas clásicos latinoamericanos, con grandes compositores como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés. El repertorio no es sólo la búsqueda de la identidad, es también conversar, hablan de encuentros, de anhelos, son charlas entre hombres y mujeres. Es posible abrir esta conversación a través de la música”. En el disco, Magos y Limón colaboraron con invitados especiales, voces representativas de Latinoamérica: “Eugenia León de México, Fito Paez de Argentina, Chabuco de Colombia. Son amigos en común de Javier y míos, y tienen una fuerte presencia en la música. Invitamos también a músicos de la escena de jazz nacional, donde nos movemos mayormente, como Gregoire Maret, quien nos acompaña en el Degollado”.

En conjunto con Javier Limón, Magos Herrera ha dado concierto en diversas partes del mundo: “Hemos tocado en Estados Unidos, México, España, Francia, Inglaterra, Holanda... hemos hecho muchas giras internacionales. Para mí regresar a México, a Guadalajara, con ‘He for She’, es muy especial. Son varios años sin presentarme en Guadalajara, una ciudad que sabemos que tiene un gran público para esta música, muchos amigos. Me ilusiona regresar con el disco de esta campaña. Siempre que regreso a México me lleno de emoción”.

De sus planes a futuro, Magos Herrera adelantó. “Tengo fechas agendadas en Asia con mi proyecto de Magos Herrera, en Europa también estaré de gira. Estoy en la planeación para mi siguiente disco como solista, que grabaré a principios del año pasado, que se lanzaría a mediados”.