Manoella Torres, entera sobre los escenarios

Aunque la balada romántica sigue siendo su sello, la intérprete decidió que el pop se sume a su propuesta

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- Son 44 años los de Manoella Torres sobre los escenarios y la cantante asegura vivir una de las etapas más plenas y maduras de su trayectoria… De sentirse “Entera”, como el título de su más reciente producción con la que refresca éxitos; se aventura al inglés y composiciones inéditas.

Hablar del paso del tiempo no es algo que intimide a Torres, ella reflexiona sobre las mieles y amargos tragos que ha probado en su la cúspide de la fama, de cómo se adapta a las necesidades del público.

“Cada etapa es diferente. Cuando empezaba mi carrera artística estaba la energía y juventud, todo lo ves maravilloso, piensas que nada malo pasará; después, te sacuden el lugar en donde estás parada… Así es la vida, tenemos que aprender de los gozos y sufrimientos".

Aunque la balada romántica sigue siendo el sello de Manoella Torres, la intérprete ha decidido que el pop se sume a su propuesta con arreglos que refrescan éxitos como “Acaríciame” y “Ahora que soy libre”, canciones ahora acogidas por los hijos y hasta nietos de aquellos fans que han seguido a la cantante desde sus inicios. “El paso del tiempo es un alimento. Los artistas no tenemos horarios ni fechas en el calendario, estamos en constante movimiento. Me alegra que una persona me diga que se enamoró con una de mis canciones o que sus padres lo arrullaban, que creció escuchándome”.

Tras 10 años de ausencia en los estudios de grabación, Manoella Torres expresa que tomar nuevamente las riendas de su carrera ha sido uno de los mayores deleites, pues no solo se dio la libertad de desempolvar sus éxitos, interpretar a su estilo “Some like you” de Adele y “I will always love you” de Whitney Houston, así como apostar por la letra inédita de “Tenía tanto que darte” de Mai Meneses, que habla sobre la pérdida de un ser querido, como la que ella sufrió al perder a su hijo en el año de 1982.

“En ‘Entera’ hay canciones clásicas con arreglos modernos y cantarlas no me es tan fácil, te acostumbras a tu estilo. No pienso tanto en la perfección sino en el sentir, durante 44 años siempre he tratado de no desafinarme, pero ahora es otra onda”, remata Manoella.