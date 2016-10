Arthur Hanlon, apasionado por Iberoamérica

El pianista presenta un nuevo disco con 11 clásicos de la canción en español y portugués

GUADALAJARA, JALISCO (26/OCT/2016).- El pianista estadounidense Arthur Hanlon se ha decantado por la música iberoamericana para regresar a la escena discográfica. Con “Viajero”, el pianista presenta una nueva versión de 11 clásicos de la canción en español y portugués.

Sobre este trabajo, que regresa los pasos sobre el especial “Encanto del Caribe”, el músico señaló que el disco se grabó en diferentes momentos y que tardó casi dos años en materializarlo. Además de que visitó varios países con el fin de empaparse de la cultura local. “En España llegamos a Madrid y fuimos buscando donde nació Paco de Lucía, que era en el sur, en Cádiz, la cuna del flamenco. Fuimos en tren, en carros, estuvimos hablando con gente, con músicos. Hablé con Niña Pastori, hablé con el hijo de Paco de Lucía. Finalmente llegamos a donde nació Paco de Lucía y eso fue como la misión. Terminamos grabando en Madrid su canción (‘Entre dos aguas’)”, relató Hanlon.

“En cada país esto es lo que hicimos, por eso este disco tiene como un feeling muy diferente de mis otros discos, es más como orgánico”, añadió. “Aprendí un montón de verdad en esta aventura”.

Pero no sólo visitó Madrid, pues también hay canciones cubanas, argentinas y por supuesto, mexicanas, como “Somos novios”, de Armando Manzanero, y “Huapango”, de Pablo Moncayo. Esta última canción fue una de las más complicadas de interpretar por ser “una canción que todo el mundo conoce, es como un segundo himno nacional. Era como que ‘¿¡Este gringo irlandés qué está haciendo con nuestra canción!?”’, dijo el pianista entre risas. “Yo no tenía ningún derecho, pero me rodeé de músicos mexicanos y de un productor increíble… Trabajé como loco, como un burro. Me dije ‘tengo que matar (con) esta canción o la gente me va a matar a mí”’.

El material discográfico viene acompañado de un DVD en el que se documentan los viajes, además de un concierto que ofreció en la Ciudad de México.

¡PROMOCIÓN!

Visita las redes sociales de EL INFORMADOR y gana uno de los diez discos de Arthur Hanlon.