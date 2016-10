Justin Bieber regresa a México

Llevará su gira 'Purpose World Tour' a la Ciudad de México y Monterrey

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- La estrella pop, Justin Bieber, regresará a la capital mexicana el 18 de febrero de 2017 para ofrecer un concierto en el Foro Sol, como parte de su gira "Purpose World Tour".

Luego del concierto que dio en noviembre de 2013 en ese mismo recinto de la Ciudad de México, el cantante canadiense complacerá nuevamente a sus fanáticos, pero esta vez con la nueva gira que ha emocionado en Estados Unidos y Europa.

La venta de boletos arrancará los próximos jueves y viernes únicamente para los miembros del club de fans, después, el 31 de este mes y el 1 de noviembre iniciará la preventa Citibanamex, mientras que al día siguiente, a las 11:00 horas comenzará la venta general.

Cabe mencionar que los admiradores del vocalista podrán ver su espectáculo, que incluirá los temas de su reciente material discográfico "Purpose", que ha estado en el primer lugar en más de 100 países, del que se desprenden éxitos como "Sorry", "What do you mean" y "Love yourself".

De igual manera, el intérprete juvenil estará el 15 de febrero en el Estadio BBVA Bancomer, en Guadalupe, Nuevo León, así como en otros estadios en Latinoamérica, incluidas paradas en Lima, Sao Pablo, Santiago de Chile, Bogotá.

Para lo que resta de 2016, el músico de 22 años estará en el Reino Unido, Irlanda, Austria, Croacia, Polonia, Alemania, Suiza, italia, España, Portugal, el 31 de diciembre en Miami, Florida, Estados Unidos y el próximo año recorrerá América Latina.