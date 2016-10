Youtuber causa polémica con su extrema delgadez

Crearon una petición para cerrar el canal de Eugenia Cooney por 'incitar a la anorexia'

CIUDAD DE MÉXICO (25/OCT/2016).- La “youtuber” Eugenia Cooney ha causado polémica con su extrema delgadez y existe una petición para cerrar su canal por “incitar a la anorexia”.

Cooney tiene videos en su canal que registran más de tres millones de visitas, por lo que algunos consideran que es mala influencia para toda su audiencia.

Hasta este martes una diez mil personas habían firmado la solicitud en “change.org” para cerrar el canal de Conney, de quien se dice, pesa sólo 27 kilos.

“Los 13-19 años es la edad a la que se dispara el desarrollo de los desórdenes alimenticios. Eugenia es un mal ejemplo para sus seguidores, fans y amigos… tiene un condición médica seria y necesita buscar ayuda”, dice la petición.

La joven suele hablar en sus videos de maquillaje, moda o videojuegos. Acerca de la petición en change.org comentó: “Lo siento si alguien está enojado, pero de verdad que no estoy tratando de hacer nada mal. Nunca he intentado influenciar a nadie y no animo a la gente para que se parezca a mí. Definitivamente estoy bien y no me estoy muriendo ni nada por el estilo”.