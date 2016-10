Hackear o no, esa es la duda

'The Code' estrena su segunda temporada en Sundace Channel

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- Mucho se habla de cómo internet ha cambiado al mundo. El hecho de que todos estemos conectados en la red no sólo ha traído buenos resultados. Los crímenes y delitos cibernéticos son la otra cara de la moneda.

Las historias que se desarrollan a cada minuto han dado para varios programas de televisión, que alejados de la ciencia ficción están más cerca de la realidad.

Títulos como “Mr. Robot, Scorpion”, “CSI: Cyber” son algunos de los ejemplos recientes que han llegado a la pantalla chica. Tanto así que hasta le han valido un premio Emmy a Rami Malek por su papel en “Mr. Robot”.

El éxito de estas historias no sólo se mide en la audiencia, sino también en la continuidad de las mismas. Por ejemplo, “The Code” es una de ellas que hoy estrena su segunda temporada en Sundace Channel a las 22:00 horas.

La historia de “The Code” cuenta la travesía de dos hermanos y el descubrimiento de un peligroso secreto que amenaza la cúpula del poder.

“Estamos en un mundo en donde la cultura del hackeo no parece tan mala y ejemplos hay muchos, como lo que pasa en Estados Unidos,”, dice Ashley Zukerman, quien protagoniza la serie australiana.

La segunda temporada de “The Code” explora la libertad de expresión y el delicado balance entre la libertad personal y la seguridad nacional en una era digital. La serie revela la rápida expansión que es el ciberterrorismo y cómo puede hacer caer a un país entero.

“Esta historia no pretende ser un ejemplo de nada, ni de dar lecciones a nadie, no creo que sea la intención de los productores, pero lo que sí muestra es que hay una cultura del haceko que se puede ver como un ejercicio de democracia. Sin embargo, no deja de ser delicado y mucho menos en países como Estados Unidos”, comentó.

La segunda temporada de seis episodios de una hora fue filmada en Sydney, Canberra y Far North Queen.



La primera temporada de “The Code” fue bien recibida por la crítica internacional.