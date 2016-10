LadyTrump y las otras mexicanas del candidato

Donald Trump se ha visto relacionado con famosas connacionales, a quienes sólo les generó polémica

GUADALAJARA, JALISCO (25/OCT/2016).- Donald Trump tiene una larga historia polémica con las mujeres y su relación con las mexicanas no es la excepción. Algunas de las famosas connacionales que han estado involucradas con el candidato republicano a la presidencia estadounidense son: Salma Hayek, la ex Miss Universo Ximena Navarrete y en fechas más reciente, Thalía.

Así es, la intérprete de “Amor a la mexicana” actualmente se encuentra en medio de la controversia luego de que se difundiera una foto en la que aparece junto un helicóptero que luce el nombre de Donald Trump, la cual acompañó con el mensaje “Viajando a la #Trump... Viviendo El Aprendiz a todo lo que da”; ante este hecho, la cantante ya fue bautizada como #LadyTrump.

Cabe señalar que la imagen fue publicada por la propia cantante mexicana, cuando se disponía a realizar un viaje rumbo a la Florida. Y aunque esta instantánea ya tiene dos años de antigüedad, los comentarios en contra de la esposa de Tommy Mottola no se han hecho esperar. Hasta el momento, la cantante no ha fijado postura frente a las críticas.

Otra mexicana que fue relacionada con Trump es Salma Hayek, quien ni tarda ni perezosa se deslindó de todo vínculo con el empresario; en un principio se dijo que Donald había pagado en una subasta en la gala de Gucci 120 mil dólares para cenar con la veracruzana, un convivio que nunca ocurrió.

Posteriormente, la misma Hayek declaró durante una entrevista en la estación Radio Centro 93.9 de Los Ángeles (California), que el político intentó salir con ella a través de mentiras: “Cuando lo conocí yo tenía novio y trató de hacerse su amigo, para sacar el teléfono de mi casa. Consiguió el número y me llamó para salir conmigo… Cuando le dije que no iba a salir con él, llamó al (tabloide) National Enquirer y plantó una historia de que él nunca saldría conmigo por mi corta estatura”, rememoró la actriz. Recordó que posteriormente Trump le volvió a marcar y negó toda responsabilidad. “Es una persona que sólo miente y manipula”, sostuvo.

En contraparte

La historia de la ex Miss Universo, Ximena Navarrete, con Trump se cuece aparte, pues ella tiene un contrato firmado con su empresa de modelos, “Donald Trump Management”, y señaló que aunque no está de acuerdo con las declaraciones que ha hecho en contra de los mexicanos ella no pretende dejar de trabajar para dicha agencia: “A mí no me gusta meterme en temas políticos, el señor Donald Trump es una persona que me ha tratado bien. Yo sigo trabajando con él; tengo todavía un contrato firmado con él… A mí me ha tratado muy bien, y no voy a hablar mal de alguien que a mí me ha tratado bien. Entiendo que él tiene un rollo de hace muchos años atrás, de una deuda de alguien que le quedó debiendo dinero y creo que a partir de eso es su enojo y su molestia”, comentó.

Para compensar su declaración anterior, Navarrete destacó que siempre le estará agradecida al aspirante a la presidencia de Estados Unidos, pero que como mexicana siempre defenderá a su país: “Yo soy mexicana y estoy orgullosa de ser mexicana y soy una mujer puntual, honesta, trabajadora, que hago lo mejor que puedo siempre; entiendo a las dos partes y siempre voy a defender eso, la gente de México, yo soy de aquí, yo respeto y amo lo que somos nosotros”.

Después de estas declaraciones —como era de esperarse— le llovieron un sinfín de críticas a la tapatía, por lo que ha decido ya no retomar el tema y ahora sólo se concentra en la preparación de su boda con Juan Carlos Valladares, de la cual se sabe será organizada por el wedding planner González Helfon y el vestido será diseñado por Benito Santos.