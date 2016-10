Amat Escalante no entiende clasificación de sus cintas en México

El cineasta no comprende por qué sus películas siempre son calificada por RTC con la categoría 'C'

MORELIA, MICHOACÁN (24/OCT/2016).- Amat Escalante no comprende por qué sus películas siempre son calificada por RTC con la categoría "C", sólo para mayores de 18 años, superando la que le da a otras como "Bastardos sin gloria", violenta por naturaleza.

A la más reciente, “Heli”, le tocó pasar por ello y es posible que a la reciente ganadora en Venecia, “La región salvaje”, en donde ahora la sexualidad es uno de los ejes centrales, le ocurra lo mismo.

“Sé que por ejemplo a ‘Bastardos sin gloria’ le dieron una clasificación más baja que a ‘Heli’ (B-15) y eso no me pareció tan justo porque es una película que era sobre el presente de México y no con los nazis o judíos y a menos gente por la clasificación; llega alguien de Estados Unidos y se la dejan más leve”, consideró.

“No sé, no creo haya tanta diferencia entre las películas en nivel de violencia, creo que como no hay tanto glamour en mis películas, ayuda a que las vean más feo; como no tiene a Brad Pitt matando ni haciendo nada, son más duros, es mi percepción y es una pena. No sé, el país es clasificación C, todos la vivimos”, recalcó.

“La región salvaje” sigue a una pareja con hijos, a la cual se le trastorna la vida debido a la homosexualidad, el deseo y dos extraños habitantes de una cabaña en el bosque, donde un ser hace posible el máximo placer.

De acuerdo con los criterios vigentes de RTC, una cinta obtiene clasificación "B-15", no restrictiva, puede contener mayor grado de horror y la violencia se puede vincular con conductas sexuales siempre que no se lleve al extremo. El erotismo y las escenas sexuales son implícitas y en un contexto no degradante o humillante. El consumo de drogas es mínimo y no se alienta. Puede contener expresiones y palabras procaces.

La "C", en cambio, sí prohíbe la entrada a menores de 18 años. Puede contener horror detallado, alto grado de violencia, escenas sexuales explícitas, adicciones y consumo de drogas así como violencia verbal extrema.