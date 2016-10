'The Walking Dead' estrena su séptima temporada y muchos sufren

Checa los cinco momentos más impactantes del primer episodio. Con cuidado que hay mucho spoiler

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2016).- Este domingo 23 de octubre comenzó la séptima temporada de “The Walking Dead”, el fenómeno televisivo que dejó en ascuas a sus fieles seguidores con un gran cliffhanger de siete meses de duración. La gran incógnita: ¿a quién mató Negan?

El episodio comenzó y la muerte ya había llegado al episodio, no se sabía quién había sido la víctima de la sangrienta Lucille, la muestra de que el escritor Scott M. Gimple y el director de este episodio, Greg Nicotero, supieron muy bien cómo jugar con las emociones de su audiencia.

El episodio llevaba ya 10 minutos de comenzado y nada, nadie sabía aún qué había sucedido. Negan llevó a Rick a un lugar apartado de donde se encontraban y lo sometió a una tensa prueba para obligarlo a serle leal. Tuvimos emotivos flashbacks de cada una de las potenciales víctimas, a un Rick sufriendo por lo que acababa de ver y a un obstinado Negan esperando que Rick hiciera lo que le pedía.

Llegó el minuto 11 del episodio y al parecer las cosas tomaban más forma, un flashback que nos remitió al momento en el que Negan comenzó a cantar esa canción que le daría a una víctima al azar.

Sin duda un episodio aún más oscuro que otros emitidos previamente, emocionante y bastante emotivo. Aquí te decimos los momentos más impactantes de esta emisión y las reacciones de algunos de los usuarios que mantuvieron por horas el hashtag #TheWalkingDead en primer lugar de las tendencias en twitter:

La pregunta estaba en el aire. Casi 13 minutos pasaron después de comenzado el episodio para que supiéramos quién era el elegido de Lucille, mientras todo era azar:

01.- El “eeny, meeny, miny, moe” llegó a su fin y la víctima de Lucille era Abraham Ford. Aquel duro pelirrojo a quien conocimos en la cuarta temporada y cuya misión principal era llevar al Dr. Eugene Porter a Washington para terminar con el virus zombi.

Después de conocer que todo esto era una farsa para que Eugene pudiera sobrevivir, Abraham se unió al grupo de Rick y le fue fiel al sheriff. Pero así como muchos de los otros personajes principales han dejado la serie, ahora era turno del personaje interpretado por Michael Cudlitz.

ESPECIAL/AMC

De inmediato hubo quienes reaccionaron ante esta muerte, algunos cayeron en depresión y otros más simplemente no alcanzaron a expresar sus sentimientos porque Lucille no había terminado y porque todo pasó tan rápido.

02.- Daryl Dixon no pudo contener su furia y se abalanzó contra Negan provocando que éste enfureciera y dejara muy en claro que él estaba al mando. El resultado, el que muchos esperaban pero no querían. Los cómics ya lo habían predicho pero muchos no querían aceptarlo. Lucille tenía lista a su víctima original.

Su muerte dolió mucho entre los fans, pero fue tan apegada a su versión impresa, desde su aspecto hasta las líneas emitidas por Negan, que hubo quienes recordaron las viñetas.

Y sí, hubo muchos que cayeron en depresión de inmediato.

Otros más sólo buscaban una solución a este amargo momento.

Porque dos grandes de la serie nos habían dejado. Steven Yeun participó en este proyecto con su voz en el primer episodio y su presencia en el segundo episodio de la serie. Por su parte, Michael Cudlitz apareció en el capítulo 45 de la serie y se hizo personaje regular desde la cuarta temporada.

03.- Negan continuó tratando que Rick le respondiera a él para todo y lo lanzó directamente a una horda de zombis. Una desgarradora escena en la que el protagonista volvió a vivir todo lo que le aconteció al lado de sus compañeros y en la que enfrentó a la muerte de cerca. Una escena fundamental que a más de alguno dejó de esa misma manera.

04.- Pero las cosas no habían terminado. Negan aún esperaba que Rick le respondiera como sirviente pero él se resistía. La tensión creció cuando el nuevo villano de la serie le pidió a sheriff que le cortara el brazo a su hijo o de lo contrario asesinaría a todo el grupo que venía con él.

05.- Pero que tal si nada de eso hubiera pasado. Los creadores de la serie le dieron un breve respiro a los fans con una imagen en la que pudimos ver al grupo unido, compartiendo los alimentos junto a Abraham, Glenn y su pequeño hijo.

La serie continuará con la primera tanda de episodios de la séptima temporada cada domindo por AMC. En próximos capítulos sabremos qué sucedió con Carol y Morgan y conoceremos The Kingdom, lugar gobernado por Ezekiel y su gran tigre de bengala Shiva.

EL INFORMADOR / JONATHAN ALCARAZ