'Me escriben cosas que me duelen', dice Belinda a fans

A través de Twitter, explica por qué se ha alejado un poco de las redes y la música

CIUDAD DE MÉXICO (24/OCT/2016).- La cantante Belinda usó su cuenta en Twitter para explicar por qué se ha alejado un poco de las redes y la música y también lamentó que algunos fans le escriban cosas que le duelen.

Anoche escribió un mensaje en donde dijo que ha estado desconectada porque ha disfrutado de su familia.

“Sé que están esperando el nuevo disco, y la verdad no es fácil inspirarse, hay momentos en los que uno se debe desconectar un poco y pensar".

“Sé que muchos no tienen paciencia y me escriben cosas que me duelen porque siempre hay tiempo para todo y yo me he tomado un tiempo para mí”, añadió en otro mensaje.

La intérprete espera que la entiendan. “La espera valdrá la pena, lo sé, quiero que sepan que los amo y que nunca dejó de pensar en ustedes.... Siempre están en mi mente.... los amo!!!”.

Hace unos días, Belinda sorprendió en Instagram al publicar un video junto al mago Criss Angel en el que se le veía levitando.

En septiembre enfrentó una polémica cuando dijo a una asistente a uno de sus conciertos “si no te gusta el show, te puedes ir”.