Eva Longoria pugna por voto para Hillary Clinton

Asegura que trabaja para que la demócrata sea la nueva líder de su país

MORELIA, MICHOACÁN (24/OCT/2016).- A días de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la actriz y empresaria estadounidense Eva Longoria aseguró que trabaja para que Hillary Clinton sea la nueva líder de su país.



En entrevista con los medios de comunicación a su paso por la alfombra roja de la ópera prima de Demián Bichir, "Un cuento de circo & a Love song", en la que ella participa, Longoria expresó en español: No puede ser que hombre como él (Donald Trump) pueda ser el representante de Estados Unidos".



"Con toda mi energía y alma apoyo a Hillary porque ella está trabajando para nuestra comunidad, los latinos, quienes somos la diferencia y vamos a ganar (...) ella es una persona que sé trabajará por las mujeres", mencionó la actriz, quien adelantó además que pronto vendrá a México a filmar un proyecto con HBO sobre los aztecas.



Respecto al trabajo con Demián Bichir, resaltó que "es una honor para mí ser parte de esta película porque él es un gran amigo. Me encantan sus películas y su trabajo por eso cuando me pregunto si podía hacer la película, dije sí, y mi papel es de una americana que está en México y no habla muy bien español, así que es muy real para mí".



Tras mencionar que sin pensarlo volvería a trabajar al lado de Demián, la exseñorita Miss Corpus Christi indicó que "creo que él va a dirigir más que actuar, porque atrás en la cámara es muy bueno".



Sin dar más detalles, adelantó que pronto volverá a México para hablar de ello, y compartió que trabaja en la producción de varias series para HBO, Netflix y ABC.