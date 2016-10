Pancho Villa bajo la mirada de Hollywood

Casey Affleck y Joaquin Phoenix buscan llevar la vida del revolucionario mexicano a la pantalla; filmarían en México

ESTADOS UNIDOS (24/OCT/2016).- La persecución del líder revolucionario Francisco Villa sigue en la mira del realizador y actor estadounidense Casey Affleck quien, de la mano de Joaquin Phoenix, espera filmar su historia el año próximo.

Bajo el título “Far bright star”, la cinta se haría en septiembre próximo en locaciones nacionales, contando la historia situada en 1916, con un grupo de mercenarios intentando dar caza al Centauro del Norte. El guion está basado en la novela homónima escrita por Robert Olmstein.

“Ha sido un proceso complicado, pero estamos tratando de hacerla en México, queremos filmarla aquí y si sale bien, en septiembre hacerlo”, dijo ayer en un encuentro con la prensa durante el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Durante la charla recordó que el verano pasado viajó a España para ver posibilidades de rodaje en la nación europea, pero definitivamente seguirá pugnando por hacerla aquí, donde vivió por un año siendo niño.

Casey, hermano menor de Ben Affleck, es conocido por la cinta “El asesinato de Jesse James”, por la cual fue nominado a los premios Oscar, Globo de Oro y Screen Actors Guild.

Casey Affleck compartió de radicó un tiempo en México: “De niño viajamos por todo el país, en Cuernavaca, Ciudad de México y fue un año maravilloso, y supongo es parte de mi infancia y le tengo mucho cariño por eso”.

Asimismo, señaló que está casado con la hermana de Phoenix (“Gladiador”) por lo que además de amigos, son familiares que se apoyan continuamente en proyectos.

Casey estuvo unas horas el fin de semana en Morelia, donde presentó el drama “Manchester by the sea”, que protagoniza. De hecho, la crítica lo coloca a él y al largometraje como contendientes a la próxima temporada de premios, por la solvencia de abordar el caso de un conserje obligado a cuidar a un sobrino, tras la muerte de su hermano.

“Si está gustando me parece bien, pero el tema de premios es complicado, lo que yo siempre quiero hacer es mi trabajo sin preocuparme y, por otro lado, son otras personas las que deciden qué sí y qué no, pero agradezco que reconozcan el trabajo”.

A pregunta alusiva con relación a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Casey se pronunció en favor de la candidata demócrata Hillary Clinton. “No creo que alguien me escuche, pero voy a votar por Hillary Clinton porque la alternativa (Donald Trump) es espantosa, será maravilloso tener una mujer presidenta en EU”.

No volverá a trabajar con Ben

Sin duda los hermanos Affleck son talentosos; trabajaron juntos en “Gone baby gone”, así que al cuestionar a Casey cuando volverán a hacer mancuerna, éste sin dudarlo dijo que “nunca más”, pues está sumamente ocupado: “Esa vez (“Gone baby gone”) me llamó porque no tenía a nadie (risas), creo más bien que él se ha convertido en un director talentoso y me encantaría, lo hemos tratado, pero no se ha logrado hacer algo, además de que está ocupado con superhéroes y será difícil encontrar una ventanita con él”, comenta al mismo tiempo que suelta una carcajada.