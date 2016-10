Viven una Coordenada de sonidos alternativos

Carla Morrison alzó la voz contra los feminicidios, para después interpretar Azúcar morena y Déjenme llorar

GUADALAJARA, JALISCO (23/OCT/2016).- Los tapatíos son llamados a los sonidos alternativos, así quedó demostrado anoche cuando la tercera edición del Festival Coordenada hasta el cierre de esta edición logró convocar a 25 mil personas, según la proyección del evento. El año pasado la cifra fue de más de 20 mil. Los beats del rock y la música electrónica no dejaron de sonar desde el mediodía del sábado con un elenco internacional que abarcaba desde Capital Cities hasta Inspector.

El público estuvo muy pendiente de las presentaciones de intérpretes como Carla Morrison, quien alzó la voz por los feminicidios al gritar “Ni una más, ni una menos”. La originaria de Tecate conquistó con melodías como Un beso, Eres tú, Azúcar morena y Déjenme llorar, entre otras.

“Nunca dejen que les quiten la libertad de expresarse. Llorar te aclara la visión de quién eres y de lo que puede pasar contigo”.

En punto de las 21:00 horas la música de Capital Cities en el escenario Pilsner resonó con gran efusividad, canciones como One minute more, Safe and sound y Holiday, cover de Madonna, pusieron a bailar al público. Y así pasó también con Illya Kuryaki &a The Valderramas quienes hicieron vibrar a la audiencia con sus éxitos.

En el escenario Agaves, Bomba Estéreo, originarios de Colombia, combinaron la música del Caribe con los beats electrónicos, pero en repetidas ocasiones el sonido les falló. Al cierre de esta edición el público estaba a la espera de ver en vivo a Wolfmother, Porter y Los Fabulosos Cadillacs.

Música desde muy temprano

Pese a que se esperaba una jornada soleada y calurosa, el festival no resultó tan sufrible para los asistentes que al filo de las 16:00 horas comenzaron a llegar a los escenarios principales para disfrutar de bandas como Inspector, que, con puntualidad inglesa, dieron inicio a su show aprovechando que las nubes dieron tregua con un clima más fresco por momentos.

Recorriendo sus más clásicos éxitos, Inspector estuvo de gala en la capital tapatía estrenando nuevas canciones como Busco amor e interpretando a su muy peculiar estilo canciones populares y retro como Te he prometido de Leo Dan, reanimando a la audiencia que minutos antes había estado fiel al pie de la tarima bailando con Quiero Club.

EN DETALLE

Pulseras prepago dividen opiniones

Opiniones divididas es lo que causó el uso de las pulseras de prepago del Coordenada, que por primera vez incluyó un nuevo sistema de pago para el consumo de alimentos, bebidas y souvenirs. Algunos agradecieron la posibilidad de no tener que cargar con dinero en efectivo y pagar con mayor rapidez su consumo al pasar su ID por un escáner especial. Otros vieron más enfadoso el formarse y luego repetirlo otros puntos.