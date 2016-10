Demián Bichir donará 120 mil pesos a padres de los 43

El dinero lo recibió en un reconocimiento por su trayectoria, en el marco del FICM

MORELIA, MICHOACÁN (22/OCT/2016).- Demián Bichir donará 120 mil pesos para apoyar la lucha de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

El actor de “Sexo, pudor y lágrimas” y nominado al Oscar por “A better life” recibió la tarde de este sábado esa cifra al ser reconocida su trayectoria por la compañía Tequila Cuervo, en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad.

"Por supuesto agradezco de corazón, pero soy solo un intermediario de este dinero", dijo al inicio de su discurso de aceptación.

"Lo vamos a destinar a apoyar a todos los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, que como ustedes saben, ha sido una lucha que no debería haber sido larga.

"Esperemos encuentren solución pronto, ustedes saben que ellos han recorrido distancias largas y países, esto no sé cuanto puede ayudar, pero es parte de la lucha para que den la cara los que la tiene que dar", expresó.

Bichir presentará este domingo su ópera prima como director “Un cuento de circo & a love song”.

"Para Hidalgo la historia jamás contada algunas de estas calles las llenamos de tierra, para que pareciera 1800, metimos carretas, yo bajaba en caballo por aquí después de despedirme de Morelos, y desde muy niño, a los 14 años, hice mi primera gira de teatro y Morelia fue la primera ciudad que visitamos.

"He venido a varias ediciones del festival y es uno de los más importantes del mundo, uno de los más queridos para mí, probablemente el más querido, por varias razones; una es que aquí abrimos con ‘A better life’, una película muy querida y ahora me presento como director y me parece una jugada lógica", apuntó.