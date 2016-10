Los Rolling Stones lanzan sencillo 'Hate to see you go'

"Hate to see you go" supone el segundo sencillo del nuevo álbum que saldrá a la venta el 2 de diciembre, y que llega a más de una década del último lanzamiento de Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood.

LONDRES, INGLATERRA (21/OCT/2016).- La banda británica, The Rolling Stones , ofrececió un adelanto de lo que será su nueva producción discográfica titulada "Blue & Lonesome", y hoy se liberó el sencillo "Hate yo see you go".

