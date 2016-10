¿Qué hacer en Guadalajara del 21 al 27 de octubre?

• Eros Ramazzotti pisa de nuevo tierras tapatías en el marco de su gira mundial, para interpretar los temas de su reciente álbum Perfecto • Festival Coordenada llega a su tercera edición, la cual estará encabezada por Los Fabulosos Cadillacs • El Ballet Nacional de Holanda se presentará por primera vez en el escenario tapatío, donde interpretará Don Quijote • Ballet Folclórico de la UdeG celebra su 50 aniversario con una corta temporada de presentaciones, en las que se ha elegido un repertorio de nueve piezas

Eros Ramazzotti

El cantante italiano pisa de nuevo tierras tapatías en el marco de su gira mundial, para interpretar los temas de su reciente álbumPerfecto que contiene 14 temas inéditos, siendo el primer sencillo Al fin del mundo, además de cantar una breve recopilación por sus grandes éxitos.

Auditorio Telmex.

22 de octubre, 21:00 hrs.

De $300 a $1,500.

Festival Coordenada

Bajo la organización de Ocesa y Cultura UdeG, este gran festival llega a su tercera edición, la cual estará encabezada por Los Fabulosos Cadillacs. Más de 12 horas de música, cuatro escenarios, zona de food trucks, de descanso, autógrafos, activaciones y muchas sorpresas es lo que ofrece este esperado festival. Otros artistas que participan son Bomba Estéreo, Wolfmother, Carla Morrison, Cut Copy DJs, Draco Rosa, Bloc Party, Illya Kuryaki & The Valderramas, Capital Cities, Inspector, León Larregui, S7N, Pond, Los Amigos Invisibles y varios más. Conoce el cartel completo en www.coordenadagdl.com.mx/

Parque Trasloma.

22 de octubre, 13:30 hrs.

De $675 a $1,805.

Ballet Nacional de Holanda

Por primera vez, este ballet pisa México y el escenario tapatío, donde ejecutará Don Quijote, una versión realizada por el coreógrafo Alexei Ratmanski, la danza de Alexander Gorsky, el libreto de Marius Petipa y la partitura de Ludwing Minkus. Además de otras tres historias creadas por la compañía que muestran las características de su trayectoria: Four last songs, Two gold variations y Variations for two couples.

Teatro Diana.

Del 26 al 28 de octubre, 20:30 hrs.

De $350 a $1,400.

Ballet Folclórico de la UdeG

Celebra su 50 aniversario con una corta temporada de presentaciones, en las que se ha elegido un repertorio de nueve piezas en dos partes, en las que se retrata la tradición y lo bello que es México. Asimismo, se renueva la pieza Danza Astral, inspirada en el culto teológico de los antepasados del país con la que da inicio cada función.

Teatro Degollado.

23 y 30 de octubre, 18:00 hrs.

De $80 a $350.

Carrie

Laura Cortés y Daniela Luján protagonizan la historia de la novela de Stephen King. Es una obra musical, en la que una joven con poderes telequinéticos es atormentada por sus compañeros de escuela y su propia madre. Lo que no saben, es que juntos están a punto de provocar una enorme tragedia.

Teatro Galerías.

26 de octubre, 19:00 y 21:30 hrs.

De $280 y $360.