Gloria Calzada prepara serie y libro enfocados a mujeres

La conductora escribe el libro al lado de Alejandro Llamas, tratará sobre la salud de las mujeres en cierta etapa de la vida

CIUDAD DE MÉXICO (21/OCT/2016).- La mujer, su desarrollo y su universo son el eje central de los nuevos proyectos de Gloria Calzada, quien ahora escribe una serie de televisión y un libro.



En declaraciones a la prensa, la conductora de televisión señaló que está muy emocionada de explorar el terreno de las series con un argumento que ella desarrolla desde hace unos meses.



Explicó que la producción televisiva estará enfocada a las mujeres, por lo que hablará de diferentes temas. "Aún estoy en un proceso de desarrollo y creo que hablaré más a fondo del guión cuando lo concluya, porque las historias suelen tener cambios.



"Voy lenta y a mi tiempo con este proyecto, porque no quiero abrumarme", afirmó Gloria Calzada, quien adelantó que es una historia divertida.



Mencionó que a la par de este trabajo, escribe otro libro al lado de Alejandra Llamas, con quien anteriormente hizo mancuerna en textos como "Maestría de vida".



En el libro explorará el universo femenino. "Hablaremos de la mujer y de su salud en una etapa determinada de la vida".



Destacó que espera tener listo este libro el próximo año, razón por la cual en lo que resta de 2016 se dedicará a escribir.



Paralelo a estos proyectos, la conductora de televisión interviene en el programa "Netas divinas", que celebra su décimo aniversario.



Indicó que tiene muchos planes, motivo por el cual administra su tiempo para hacer todo con calidad, como le gusta, por lo que la producción cinematográfica ha quedado de lado por el momento.



"Me dedicaré a disfrutar de los 10 años del programa con esta mujeres maravillosas (Isabel Lascuráin, Sherlyn, Yolanda Andrade y Consuelo Duval), explicó Calzada, quien reconoció que la emisión superó las expectativas.



"Cuando me invitaron pensé que sería un programa de un par de años, pero todo se superó y hay 'Netas' para mucho tiempo más", concluyó Gloria, quien grabó junto con sus compañeras el programa de aniversario en los estudios de la XEW.



La emisión de festejo se transmitirá el 17 de noviembre por el canal de paga Unicable, y para la ocasión estuvo presente Lupita D'Alessio, quien brindó un segmento musical, así como una charla con las conductas del programa.