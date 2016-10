'Doctor Strange' visita una tienda de historietas

La nueva producción llegará a los cines este 4 de noviembre

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (20/OCT/2016).- Benedict Cumberbatch entra en una tienda de historietas en Manhattan con su traje de superhéroe. Capa ondeando, da una ojeada a los libritos en los estantes antes de llegar al mostrador y pedir al encargado que lo contrate.

Parece una broma, pero realmente ocurrió, reveló este jueves el actor británico. Fue durante los últimos días de la filmación de la película "Doctor Strange", la décimocuarta producción de Marvel Cinematic Universe, de Disney, que se estrena el 4 de noviembre en Estados Unidos.

El actor de 40 años estaba en la Quinta Avenida de Nueva York camino al Empire State cuando vio el local con el director Scott Derrickson y decidieron entrar.

"No tenía dinero y ofrecí mis servicios. Me dije que si la película no era exitosa vendría y llenaría los estantes", bromeó Cumberbatch, que interpreta al hechicero, en una conferencia de prensa en Bervely Hills.

"Fue un momento mágico, muy especial, y como muchas cosas en esta película, no buscado", aseguró.

Derrickson también recordó el momento: "estaba completamente vestido [en el traje] y le digo 'deberíamos ir', y él: 'deberíamos, ¿no?'".

"Le dije 'yo lo filmo, sólo seremos nosotros'. Así que entro con la cámara encendida y él se presenta y dice: 'hey, estoy a punto de entrar a una tienda de comics' y yo lo seguí, la gente no lo podía creer, ¡era doctor Strange! Y se fue directo a las historietas de Doctor Extraño", contó.