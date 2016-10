Tras debate, Hillary Clinton conoce a Vicente Fernández

La demócrata le agradece al cantante la canción hecha para apoyar su campaña

CIUDAD DE MÉXICO (20/OCT/2016).- Luego del tercer y último debate presidencial en Estados Unidos, Hillary Clinton no perdió la oportunidad de dar las gracias a las personas que apoyan su campaña y un encuentro, en especial, llamó la atención: el de la ex secretaria de Estado y el cantante mexicano Vicente Fernández.

Luego del enfrentamiento contra Donald Trump, en el que, según la mayoría de los analistas, Clinton resultó triunfadora, la ex primera dama se reunió con algunos de sus simpatizantes en una fiesta, y fue entonces que se encontró con el autor de música ranchera que la apoya.

A través de un video compartido en Instagram por la presentadora Lili Estefan, conductora del show "El Gordo y la Flaca", de la cadena Univisión, puede verse el momento exacto en que la esposa de Bill Clinton agradece a Fernández por acompañarla esa noche: "Es maravilloso que estés aquí", dice Hillary Clinton mientras le da un abrazo al padre de Alejandro Fernández.

Con ayuda de dos traductores, las dos figuras sostuvieron una breve charla.

"(I love your soung) Amo tu canción", reconoce la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, quien en más de una ocasión se ha mostrado feliz de que una figura tan importante de la música tradicional mexicana apoye su proyecto de gobierno para Estados Unidos.

"(Our next president) Nuestra siguiente presidenta", no duda en expresar Vicente Fernández, afirmación que la mujer agradeció.

La ex secretaria de Estado presentó a Bill Clinton, ex presidente de EU, con el mexicano. Ambos hombres intercambiaron un abrazo y conversaron unos instantes.

Ayer miércoles por la noche, Vicente Fernández participó en un festejo organizado por el Partido Demócrata, en la que también estuvieron presentes otras figuras como "Los Tigres del Norte" y Angélica María.

A 19 días de las elecciones generales, las últimas encuestas muestran que Hillary Clinton aventaja a Donald Trump y que la ex secretaria de Estado sigue siendo la favorita entre los hispanos con posibilidad de emitir sufragio.

Entre sus propuestas, Clinton impulsa una reforma migratoria, lo que contradice las ideas de Donald Trump, que busca construir un muro en la frontera de México y EU para frenar la migración.