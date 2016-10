Todas quieren ser 'Mónica Robles'

Fernanda Castillo está en la cima gracias a este personaje de 'El Señor de los Cielos'

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- En la cultura pop-digital “Mónica Robles” es un personaje aspiracional para muchas mujeres; aunque tiene un halo de maldad, es también altiva, independiente, sensual y convincente. Sus frases son compartidas en Facebook y en Twitter a través de memes, es tan mítica como “Soraya Montenegro”, pero más vigente porque “El Señor de Los Cielos” sigue dando tela de donde cortar y más ahora que iniciarán las grabaciones de la quinta temporada.

Fernanda Castillo es quien da vida a la mujer de “Aurelio Casillas” (Rafael Amaya) y en entrevista asegura que nunca ha sentido que este personaje sea una carga para su carrera, por el contrario, agradece que mediante él, sea reconocida por el público internacional. “Mónica Robles” es el garbanzo de a libra que pocos actores tienen la posibilidad de obtener y así ganar fama y también el cariño de la audiencia.

“A mí me sigue emocionando que a la gente le encante ‘Mónica Robles’, me gusta mucho el personaje y la verdad es que nunca voy a renegar de él, jamás. Creo que es importante es mostrarle a la gente que puedo hacer más cosas y yo misma reinventarme y retarme a hacer más cosas al mismo tiempo. Mi responsabilidad como actriz es seguir creciendo, pero no me agobia ser encasillada, antes me encasillaban con ser la buena y que no podía hacer personajes de mala y yo la verdad sé que puedo hacer mucho más que eso”.

Fernanda se divierte mucho al saber que su imagen es tela de donde cortar para hacer frases motivacionales en redes sociales. “¡Me encanta! Me siento halagada, muchas de las frases que la gente sube han sido tomadas por mí para meterlas en la serie, siento que construimos el personaje porque eso quería hacer, un rol que más allá de lo que se dedique en la historia, se ha convertido en un icono de fortaleza para la mujer latina. Es una mujer que a pesar de todo lo que le pasa sale adelante, me siento muy honrada y tengo que seguir trabajando para ser el mejor personaje que la gente sigue”.

No encarnará a Silvia Pinal

Aunque recientemente se dio a conocer que se prepara una serie de televisión sobre la vida de Silvia Pinal y que Carla Estrada producirá dicho proyecto, Fernanda Castillo declinó la oferta de encarnar a la musa de Luis Buñuel, y no fue por desdén, tiene compromisos previos con “El Señor de los Cielos” que le impiden estar en este trabajo televisivo que honrará la trayectoria de doña Silvia.

Sin embargo, agradece que hayan pensado en ella, pues desde que se adentró en el mundo de la actuación le decían que tenía mucho parecido con Pinal; de hecho, recientemente realizó una serie de fotografías en homenaje a la actriz.

“Tuve la invitación, me sentí muy honrada, tengo esto que me digan que me parezco a Silvia Pinal desde que soy muy jovencita, hasta hice unas fotos para hacerle el honor a ella, pero mi problema por desgracia es que yo tengo un contrato vigente para seguir haciendo el personaje de ‘Mónica Robles’ con Telemundo y con los tiempos no había manera de ponernos de acuerdo, me habría encantado; sería un honor personificar a la señora en pantalla, pero no va a poder ser”.

Filmará en Guadalajara

Fernanda también está muy activa en el cine, acaba de estrenar “No manches Frida” donde encarna a la mejor amiga de Martha Higareda y por estos días también llegará a la cartelera “Qué pena tu vida” donde es parte del elenco encabezado por Ilse Salas, José María de Tavira y Aislinn Derbez.

La actriz deja entrever que ya es momento de que ahora le toque un protagónico y aunque no puede revelar mucho de la nueva cinta que prepara, explica que en unas semanas más estará rodando en Jalisco: “Yo no puedo decir nada, porque todavía no sale… Pero la verdad es que estoy muy contenta de que sea Guadalajara el escenario para esta nueva película que haré, y muy pronto se enterarán”.

Los musicales también son una tarea pendiente para Fernanda; de hecho, fue ahí donde comenzó su ascenso a la fama, en montajes como “Hoy no me puedo levantar”. “Ahorita no hay tiempo, para un musical… Tienes que cuidarte la garganta, físicamente, de todos los sentidos, y hay que estar a full, pero ya llegará el musical que me haga regresar a los escenarios”.