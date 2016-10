Dolores Heredia quiere cita con el Presidente

Para tratar el recorte a la cultura y el cine anunciado el mes pasado

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- Si la semana pasada Enrique Peña Nieto, Presidente de la República, envió una carta de felicitación cumpleañera a Dolores Heredia, ahora es la actriz y presidenta de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) quien le pida un encuentro para tratar el recorte a la cultura y el cine anunciado el mes pasado.

En septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mandó su propuesta de egresos de la Federación, en donde se reducen 5 mil millones de pesos a la cultura con respeto al actual ejercicio y dentro de éste, un impacto al cine. Tan solo el Instituto Mexicano de Cinematografía, que apoya la producción de cintas, recibiría unos 58 millones de pesos menos respecto al 2016. “Cumplí años la semana y me envió una carta (Peña Nieto) y sentí muy bonito, nunca imaginé tener una carta de él y me dio gusto, pero me encantaría poderlo agradecer personalmente y con unos amigos (risas), le enviaré una carta solicitándole poderme sentar con él para hablar de estas cosas que nos competen y estoy segura que aceptará recibirme”, apuntó la actriz.

Heredia solicitó a nombre de la comunidad un encuentro con los diputados federales, quienes deben aceptar o modificar el proyecto de presupuesto. La actriz mencionó que gente como el realizador Alfonso Cuarón y Gael García Bernal, actor tapatío, se han sumado a la preocupación por el recorte a la cultura.