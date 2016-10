Kevin Johansen ni de aquí ni de allá

El cantautor se prepara para tocar el primero de noviembre en el teatro Degollado como parte de las actividades del Festival Sucede

GUADALAJARA, JALISCO (20/OCT/2016).- De Norte a Sur. Desde cumbias intelectuales hasta mariachi, de la comedia al drama, sin olvidar la bachata y los toques de rock y pop. Así define Kevin Johansen su carrera y sus orígenes y aunque el cantautor es argentino, en cada disco procura exponer la multiculturalidad que lo acompaña en cada paso de su vida.

Johansen y su banda The Nada regresarán a Guadalajara el próximo 1 de noviembre —durante el Festival Sucede— para debutar en el Teatro Degollado y presentar “Mis Américas. Volumen 1/2”, su más reciente producción de estudio en la que explora los sonidos que lo han cautivado e inspirado en Nueva York, Brasil, México y su natal Argentina. “Es un modo es decir lo grande que es América. El disco representa mi infancia en Alaska, mis 10 años en Nueva York y la tierra de mi madre, Argentina, que es mi influencia más grade”, explica en entrevista Johansen, presumiendo la producción realizada junto a Matías Cella y Cachorro López que da por resultado 13 temas inéditos y colaboraciones con Miss Bolivia, Palito Ortega, Marcos Mundstock de Les Luthiers y Macha de Chico Trujillo, entre otros.

Aunque el concierto en Guadalajara incluirá clásicos como “Desde que te perdí” y “Anoche soñé contigo”, el cantante abrirá espacio en el repertorio para presumir sus nuevas composiciones como “Es como el día”, canción grabada en compañía de su hija Miranda, de 19 años de edad.

“Las colaboraciones se fueron visualizando antes de hacer el disco, con los años aprendes en qué carril va cada canción para cada invitado; no me equivoqué, cada uno disfrutó mucho estar conmigo. Cantar con mi hija es algo muy orgánico, no hay una línea determinada de trabajo, me dice si le gusta o no un tema, lo que quiere cantar. También participan mis otros dos hijos, Kim de 12 años y Tom de 8, están muy presentes, es un disco muy familiar”.

Además de reencontrarse con el público tapatío, Johansen agradece que su show coincida en uno de los días más representativos de la tradición mexicana, el día de muertos, por lo que su espectáculo estará colmado de pan dulce de muertos y tequila, además de incluir temas como “La falta administrativa”, un corrido aderezado con mariachi y una nueva canción que retoma lo tradicional del bolero mexicano.

Tributos listos

“El rito”, “Trátame suavemente” y “Cuando pase el temblor” son algunas de las canciones con las que Johansen podría participar en el homenaje a Soda Stereo el 12 de noviembre en Argentina; además, alista dos producciones más: la segunda entrega de “Mis Américas” y el disco “Tangos de Alaska”, en el que incursionará en uno de los sonidos más característicos de la cultura argentina.

ASISTE

Kevin Johansen + The Nada en concierto / Teatro Degollado el 1 de noviembre a las 21:00 horas. Boletos: desde 334 pesos hasta mil 336 pesos.