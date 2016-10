Willy Wonka volverá a la gran pantalla de la mano de Warner Bros

Señalan que la cinta se centrará en las primeras aventuras de Wonka

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (19/OCT/2016).- El estudio Warner Bros. se ha hecho con los derechos de propiedad intelectual sobre Willy Wonka, el excéntrico personaje de los libros de Roald Dahl, con intención de llevarlo de nuevo a la gran pantalla.

Según informa Variety en su edición digital, el responsable del proyecto será el productor David Heyman, encargado de la franquicia "Harry Potter" y de su extensión actual con "Fantastic Beasts and Where to Find Them".

Heyman será el productor de la cinta y Michael Siegel, responsable de la herencia de Dahl, ejercerá como productor ejecutivo junto a Kevin McCormick.

El guión lo desarrolla en la actualidad Simon Rich, conocido por su trabajo en "The Secret Life of Pets".

Fuentes de la publicación sostienen que la película no contará los orígenes del personaje, sino que se centrará en las primeras aventuras de Wonka.

Dahl escribió dos libros donde aparecía Wonka: "Charlie and the Chocolate Factory" (1964) y "Charlie and the Great Glass Elevator" (1972), aunque nunca publicó ningún relato con Wonka como gran protagonista.

"Charlie and the Chocolate Factory" ha sido adaptada en dos ocasiones al cine, primero con Gene Wilder como protagonista en 1971 y después con el rostro de Johnny Depp en la versión de Tim Burton de 2005.