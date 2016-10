Isabel Preysler quiere una boda 'sencilla' con Vargas Llosa

Confesó que el escritor le pidió este verano que me casara con él

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- Isabel Preysler volvió a referirse a su matrimonio con el escritor Mario Vargas Llosa. "Me pidió este verano que me casara con él", contó la socialité durante una cena en Madrid, la noche del martes.

De acuerdo con el diario “El País”, también detalló cómo han sido los viajes que ha hecho junto al autor y reiteró -por segunda ocasión luego de que en junio revelara a “Hola!” la petición- que aún no tiene respuesta al Nobel pero no porque tema dar el paso sino porque no tiene "ninguna prisa", de ahí que aún no tengan fecha.

Además, Preysler aseguró que no iría vestida de blanco y en cambio elogió a su pareja. "Mario es un 10, de verdad. Me produce un verdadero placer escucharle hablar. Tengo muchas cartas de amor que me ha escrito que son realmente maravillosas", recuerda el diario español.

Hace año y medio que el escritor y la socialité hicieron oficial su romance. En mayo pasado, Vargas Llosa concretó su divorcio de Patricia Llosa, con quien estuvo casado más de 40 años.

De lograrse su enlace, sería el cuarto matrimonio para Preylser y el segundo para Llosa.