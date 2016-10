No me arrepiento absolutamente de nada: Kate del Castillo

Habló de los difíciles momentos que ha vivido desde que se vio involucrada con 'El Chapo'

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- Kate del Castillo habló de los difíciles momentos que ha vivido desde que se vio involucrada con Joaquín Guzmán Loera, “La sigo pasando difícil”, se sinceró la actriz.

“Ventaneado” reportó que contrario a lo que ha ocurrido en los últimos meses, en una reciente entrevista con Jessica Maldonado, la actriz sí respondió a las preguntas, y negó que hubiera tenido algún romance con el actor Sean Penn o con el narcotraficante "El Chapo Guzmán".

La actriz negó que ella fuera parte de un plan para recapturar al narcotraficante.

Sobre su involucramiento con uno de los narcotraficantes más buscados, dijo no arrepentirse de nada, pues no hizo nada ilegal, y todo obedeció a su profesión de actriz.

“No me arrepiento absolutamente de nada, no he hecho nada ilegal, soy traviesa porque soy actriz y ando detrás de buenas historias”, afirmó.

Kate aseguró que de lo único que lamenta es haber depositado su confianza en personas equivocadas, “Hubiera pensando más en quién confiar”, declaró.

Y reiteró lo importante que ha sido el apoyo de su familia en todo este proceso

“En este y en todos los momentos, si no fuera por mi familia no estaría aquí sentada”.

Finalmente, sobre la sonada recompensa por la captura de "El Chapo", la actriz afirmó desconocer la información, “Hasta ahorita no sé si alguien la cobró”.