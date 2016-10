Asaltan con violencia a Julio Camejo

El actor cubano recibió cuatro puntadas en el cuello tras el asalto

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- El actor cubano Julio Camejo recibió cuatro puntadas en el cuello tras resultar herido con un arma punzocortante producto de un asalto.

A través de sus redes sociales, el actor informó que menores de edad lo asaltaron en una tienda cerca de la escuela de su hija.

"Esto es lo que pasa cuando te asaltan y no le das a las p#$# ratas lo que tanto te ha costado ganar" escribió Camejo junto a una fotografía de las puntadas que recibió.

En declaraciones para Fórmula Espectacular, Julio aseguró que los asaltantes eran menores de edad.

"Ya me terminaron de coser, no sé ni que decir. Los que me asaltaron eran chamaquitos que no llegaban ni a los 17 años", aseguró.

Camejo ha participado en telenovelas de Televisa como "Mañana es para siempre", "Destilando amor" y "Rebelde".