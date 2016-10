KnotFest México 2016: Lo bueno y lo malo

Slipknot, Deftones, Marilyn Manson, Avanged Sevenfold, The Offspring llenaron de guitarrazos el Foro Dinámico Pegaso de Toluca

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- La segunda edición del KnotFest México terminó pero nos deja un sin fin anécdotas; cientos de fotografías, cuerpos adoloridos, carteras delgadas y la certeza de que México se ha convertido en la sede de uno de los festivales más importantes del metal a nivel mundial.

Foto / Ever Gonzalez

El pasado 17 de agosto del 2015 se hizo oficial el deseo de miles; Slipknot por primera vez pisaría suelo Azteca y lo haría por la puerta grande, trayendo con ellos el Festival que fundaron, el KnotFest era una realidad. En su edición 2016, los Zepeda Bros lograron que el KnotFest México emulara a las ediciones de norteamericana y Japón, que fueran dos días de metal y aunque por propia decisión de la banda, sólo tocarían el segundo día, los ánimos se elevaron el ver el cartel completo.

Foto / Ever Gonzalez

Desde el medio día, los angelinos de Volumes y los mexicanos de Arcadia Libre comenzaron con los riff pesados y aunque había poca asistencia -como pasa en la mayoría de los festivales- no impidió para que los guitarrazos resonaran en lo largo y ancho del Centro Dinámico Pegaso.

Foto / Ever Gonzalez

El sol caía a plomo, y The Black Dalia Murder, Devil Drive, y Attila aumentaron aún más la temperatura y el mosh pit comenzaba. Chevelle, Sevendust y Disturbed retacaban ya los escenarios 'The gray Stage' y 'Main Stage', justo al terminar, daban paso a uno de los más esperados de la noche: El reverendo Manson.

Foto / Ever Gonzalez

Con kilos de más y menos cabello llegaba al entarimado Marilyn Manson demostrando que si bien su ¡boom! ya pasó, aún cuenta con la presencia escénica para impactar, no por nada es considerado uno de los grandes del 'shok metal'. La incertidumbre estaba en la mesa ¿tocaría el 'Antichrist Superstar' completo en su 20 aniversario? Finalmente sólo entonaría un par de temas del álbum.

Foto / Ever Gonzalez

El momento jocoso de la noche lo protagonizó precisamente Marilyn pues al interpretar 'Disposable Teens' bajó para saludar a sus fans pero tropezó saturando la redes sociales con su desplome. Con cara de pocos amigos se levantó y terminó con su clásico 'The Beautiful People'.

Foto / Ever Gonzalez

Pasada las 20:30 horas iniciaba a tambor batiente Killswitch Engage, ante una muy nutrida asistencia, y donde los breakdowns repicaban sin piedad, mientras que en el escenario principal Slayer ya llenaba de oscuridad el Festival.

Foto / Ever Gonzalez

Araya, King, Holt, Paul sufrieron de mala sonorización, ya que una de las guitarras sonaba bajo, teniendo una acartonada presentación, pero demostrando que siguen siendo los reyes del thrash metal.

Foto / Ever Gonzalez

Avanged Sevenfold dividió al público, con una impresionante escenografía, juegos artificiales y un sonido impecable cerraba el primer día, mientras que los más 'trues' disfrutaban en el otro extremo de los creadores del 'Djent' Meshuggah

Foto / Ever Gonzalez

DÍA 2

Desde temprana hora ya había grandes filas para ingresar al recinto, una de las presentaciones que más eco causaba era la de Sabrina Sabrok, 'artista' que presentó un show sadomasoquista el cual reprobaron y se deslindaban organizadores del acto pues iba en contra de los valores que fomentaba el evento. Jolieta, Nothing More, y los mexicanismos de Agora y Thell Barrio abrían la jornada en medio de un Foro Pegaso limpio. O la gente del día anterior fue muy pulcra o la organización no durmió mientras dejaba impecable las áreas.

Foto / Ever Gonzalez

El metal progresivo instrumental de Animals as Leaders y su virtuosismo con las guitarras de siete cuerdas se conjugó con el post-hardcore de Enter Shikari para dar paso al death metal melódico de Carcass

Foto / Ever Gonzalez

Donald Trump estuvo presente y gracias a Ministry miles le pudieron mentar la madre al unísono al candidato republicano.

Foto / Ever Gonzalez

The Offspring, la banda que se decía estaba fuera de lugar en un line-up metalero, congregaron a todos en el escenario principal y es que se trataba de su regreso a México después de casi 20 años. De nueva cuenta el sonido jugó una mala pasada, pues en la parte trasera del foro los decibeles no se escuchaban del todo bien, ¡pero eso qué importa¡ Dexter Holland estaba en la casa, nuestra adolescencia regresaba y había que celebrarlo.

Foto / Ever Gonzalez

Una vez más, Arch Enemy estaba en México y Alissa White-Gluz sigue demostrando que mantiene vivo el espíritu de Angela Gossow en en escenario. Los suecos hicieron mover la mata con canciones como ‘War Eternal’, ‘Avalanche’ y ‘Nemesis’. La noche ya era adulta, era el turno de los Deftones, los cobijaba un cielo llenó de nubles y en el fondo flamingos, parte del arte conceptual de su último disco. Comenzaron las acordes de Rocket Skates y rápidamente se echaron a la bolsa el público.

Foto / Ever Gonzalez

Chino Moreno, uno de los mejores frontman de la actualidad, en todo momento mostró su cercanía con el público bajando - como es de costumbre - y cantando codo a codo con el respetable. Para la parte final de la presentación Chino portaba una playera de los Pumas con lo cual recibió el aplauso de muchos y uno que otro abucheo.

Foto / Ever Gonzalez

Cerrando las actividades en el The Gray Stage, Opeth regresaba a México, en esta ocasión presentando 'Sorceress' su nuevo disco.El momento culminate del Festival llegaba, Slipknot saltaba a demostrar porque son emblema de toda una generación.

Foto / Ever Gonzalez

Con el intro 'Prepare for hell', daban paso a la destructiva 'Negative One', 'Disasterpiece', y 'Eyeless', acompañadas de visuales que estremecerían a un niño. Corey Taylor, Shawn Crahan, Jim Root, Mick Thompson, Chris Fehn, Craig Jones, Sid Wilson, Alessandro Venturella y Jay Weinberg, eran una máquina trituradora.

Foto / Ever Gonzalez

De nueva cuenta el punto malo en el Knot fue el fallo del sonido y los de Iowa lo padecieron más que nadie. Al momento de tocar 'Heretic Anthem' el sonido se paró en seco por dos ocasiones tardando cerca de 30 minutos en volver a tocar. "Pase lo que pase tocaremos para ustedes" decía un Corey antes de regresar con las guitarras distorsionadas y percusiones de 'Psychosocial'.'Surfacing', Duality' cerraban la noche para culminar con 'Spit it out' con el cual Slipknot ponía de rodillas a los miles de asistentes.

Foto / Ever Gonzalez

"Mi familia, tardamos más de 15 años en venir por primera vez, pero ahora ya no dejaremos de venir". El mensaje era claro, habrá Knot Fest para rato.

Foto / Ever Gonzalez

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO