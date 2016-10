Lila Downs lanza en plataformas digitales 'El demagogo'

Una muestra de folk biligüe sesentero, así es definido 'El demagogo'

CIUDAD DE MÉXICO (19/OCT/2016).- Después de haber estrenado el tema "El demagogo" en el festival Rise up As One, la cantante Lila Downs lo pondrá a disposición de sus fans en diversas plataformas digitales a partir del 21 de octubre.



Este corte es definido, mediante un comunicado de prensa, como una protesta bilingüe que hace recordar el espíritu folk de los años 60 en voz de artistas como Bob Dylan y Joan Baez y pudo escucharse en vivo en dicho encuentro, el cual se llevó a cabo el pasado fin de semana en la frontera de San Diego y Tijuana.



En el festival se dieron cinta Natalia Lafourcade, Carlos Vives, Juanes, Los Tigres del Norte, Andra Day y Jorge Drexler, por mencionar algunos.



"El demagogo" estará disponible en todas las plataformas digitales a partir del próximo viernes 21 de octubre. De acuerdo con el documento, el tema es también un llamado para que el público estadunidense se exprese en las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 8 de noviembre en Estados Unidos.



La intérprete tiene en puerta varias actuaciones, ya que el 28 de octubre se presentará en el Especial del Día de los Muertos en Chicago Auditorium y los días 5 y 6 de noviembre regresará a México para brindar dos conciertos en el Auditorio Nacional, los cuales ya registran localidades agotadas.



Su álbum más reciente y ganador del Grammy Latino en 2015, "Balas y chocolate", fue inspirado por la celebración del Día de Muertos y su batalla personal al enfrentar la posible muerte de su pareja.



Con sonidos llenos de vida, el álbum se centra en fusiones rítmicas entre cumbias, norteña, hip hop y pop, destacando por sus letras que hacen énfasis en los derechos civiles y la búsqueda de la justicia en México, así como la violencia a los periodistas, el exceso en la vida moderna, la vida y el amor perdido.