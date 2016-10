Habrá película y serie de televisión sobre José Alfredo Jiménez

Se tiene previsto que ambos trabajos sean dados a conocer en 2018

CANNES, FRANCIA (19/OCT/2016).- Una película y una serie de 40 capítulos sobre el "rey" de la canción mexicana, José Alfredo Jiménez, están en fase de preparación y verán la luz en 2018, se anunció en Cannes, en el marco del mercado mundial de televisión, Mipcom, el productor regiomontano Vidal Cantú.



En entrevista, el director de Kenio Films, que produjo previamente "Cantinflas", resaltó que la serie será la primera "que va a abordar de una manera completa y fidedigna la vida" del compositor e intérprete nacido en Dolores Hidalgo, Guajanuato, y fallecido a los 47 años luego de una intensa existencia.



Los productores obtuvieron todos los permisos de la familia de José Alfredo Jiménez (1926-73) y la colaboración "irrestricta" de sus parientes, que abrieron los archivos del ídolo, para realizar tanto la película como la serie en las que está involucrado el grupo Palomera.



El productor explicó que la serie será totalmente "biográfica" sobre la vida del prolífico compositor de rancheras, huapangos y corridos, desde su infancia hasta su muerte, una vida marcada por el "auge y caída" de cantante pero también de mesero y portero de futbol, que terminó por una cirrosis hepática.



En cambio, la película, que dirigirá Jorge Ramírez Suárez, que realizó "Guten tag Ramón", será "anecdótica" y el guión se ceñirá a un episodio de una semana de la vida del artista, relacionado con el corrido del caballo blanco.



"Son dos aproximaciones distintas que no compiten una con otra. Son proyectos independientes. Tenemos los dos proyectos en paralelo pero en este momento estamos lanzando la serie. Da para mucho la vida de José Alfredo", comentó Cantú que calificó al artista como un "símbolo de la mexicanidad".



Según el productor la vida de José Alfredo es "una historia universal. No es una historia solo relacionada con la música sino de alguien que persigue sus sueños, alguien que es auténtico, genuino y decidido con lo que quiere y que lo logra pero no pierde su esencia".



"Su historia es fantástica, de amor profundo y casi místico que tenemos con nuestro país", comentó Vidal Cantú sobre el compositor de "El rey", cuyas canciones, cuatro décadas después de su muerte, fueron versionadas más de diez mil veces por dos mil artistas de todo el mundo.



Cantú indicó que se están haciendo casting para elegir al actor que encarnará a José Alfredo que "deberá saber cantar" forzosamente, "meterse en su piel y ser un gran actor", pero que "no tiene que ser nadie de ningún país en particular".

Precisó que "la intención es empezar a filmar el primer semestre de 2017 y el segundo semestre la película para que salgan en 2018" y que se han mantenido contactos con distintos artistas que podrían realizar "aportaciones" a la cinta, entre los que figura el cantante español Enrique Bunbury.



El "mercado natural" de la serie está centrado en televisoras de México, Estados Unidos, países de Latinoamérica y España aunque también habría interés por canales de Europa del Este e incluso de Asia.

El productor explicó que acudió a Cannes, en donde desde el lunes se celebra el mercado mundial de televisión, el Mipcom, en el que participan más de 13 mil productoras, compradores y vendedores de todo el mundo, en busca de coproducciones para llevar a cabo los dos proyectos

"Estamos buscando coproducción aquí para llevarlas a todo el mundo", dijo.

"Lo importante de José Alfredo Jiménez es que no perdió su esencia. El siempre se vio a sí mismo como un hijo del pueblo, incluso ganando millones y millones nunca dejó de vivir su vida como la vivía antes de ser famoso", concluyó Vidal Cantú.