Demi Lovato, sensualidad y música

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Una de las estrellas juveniles más importantes de Estados Unidos y América Latina es Demi Lovato, la ex chica Disney que conquistó los corazones de la audiencia con su intrépida voz y que ahora disfruta de la madurez musical. Ayer estuvo en el Auditorio Telmex ante un foro de siete mil 500 personas para presentar su gira Future Now con la cual ya pisó la Ciudad de México.

La estrella apareció en punto de las 20:45 horas para ofrecer las canciones de su reciente disco Confident. Y precisamente Demi abrió la velada de su concierto con la canción Confident para después proseguir con Heart attack.

“Hola Guadalajara, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada, te amo, yo quiero que no olvides este momento” fue el mensaje que la estrella compartió con sus seguidores, la mayoría adolescentes. Otras canciones que resonaron fueron Neon lights, Fire starter y For you.

Lovato dijo haber pasado un largo tiempo sin estar en México, pero se mostró emocionada de compartir una vez más con sus seguidores mexicanos y aprovechando la euforia de la velada les cantó temas como Got dynamite, Body say y Wildfire.

Previamente, Demi sedujo con movimientos atrevidos a uno de los guardias de seguridad en el auditorio. La cantante también hizo resonar al auditorio Telmex cuando interpretó las canciones Nightingale, Warrior y Lionheart.

Complace a sus fans los éxitos

Rumbo al final del espectáculo, Demi complació con los temas que han estado en listas de popularidad: Kingdom come, Stone cold, Give your heart a break, Skyscraper y Cool of the Summer.