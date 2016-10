Alzan la voz por la prevención del cáncer de mama

El programa 'Lo que callamos las mujeres' ha preparado una emisión especial

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Hoy se celebra el día de la lucha contra el cáncer de mama y el programa “Lo que callamos las mujeres” ha preparado una emisión especial, en colaboración con Salud Digna, la cual lleva por nombre “La lucha eres tú” y se transmite a las 18:00 horas por la señala de Azteca Trece.

La trama desarrolla la historia de “Susana” (Estela Cano), una joven que perdió a su madre tres años atrás a causa del cáncer de mamá. “Pedro” (Fernando Sarfatti) —su padre— intenta reunirse con ella, pero no es sencillo, porque vive ocupada en su trabajo. “Pedro” quiere saber si ella se revisa para evitar el cáncer de mama, pero “Susana” no quire hablar del tema. Sin embargo, la vida llevará a “Susana” a conocer a “Carmela” (Rosario Zúñiga), empleada de una tintorería a la que unas bolitas en el pecho la aquejan; eso hará que la joven tome conciencia de la prevención y también sea una compañera de vida para esta mujer que atravesará la batalla contra el cáncer de mama.

Al respecto, el actor Fernando Sarfatti conversa sobre el capítulo y cómo es que él es muy sensible al tema, pues perdió a un hermano, en marzo pasado, a causa de cáncer de colón. “Yo estoy muy agradecido con la producción de Azteca que me invitó a hacer este programa, para poder dar un mensaje a quien lo vea y le despierte la curiosidad y le abra la mente para que se vaya a checar y que sepa que no hay nada que temer, porque si se llega a detectar a tiempo, afortunadamente se pueden hacer muchas cosas”.

Reconoce que su hermano estaba en una etapa cuatro y ya no había nada que hacer, “no te queda más que despedirte de tus seres queridos y es una lástima, porque mi hermano todavía tenía ganas de vivir unos 15 ó 20 años más”.

Para Fernando es importante que los actores no sólo sean un vínculo para el entretenimiento, considera que también deben ser una voz para las causas sociales. “A eso nos dedicamos, el actor está hecho para divertir a la gente, pero también darles mensajes —de amor, lógico— y además para que a la gente le caiga el veinte viendo tu obra y tu trabajo, despertarles la curiosidad y que por lo menos se informen”.

Toma nota

Salud Digna es una institución que ofrece estudios médicos a bajo costo para el público que no tiene solvencia económica necesaria para aplicarse exámenes clínicos. Y por ello la unión del programa con esta empresa para que más público se entere de que hay distintas alternativas para la prevención.