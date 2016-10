El paraíso musical de Los Amigos

Todo está listo para que la agrupación toque en el Festival Coordenada, donde cantarán su nuevo sencillo 'Dame el mambo'

GUADALAJARA, JALISCO (19/OCT/2016).- Los Amigos Invisibles han vivido una entrañable amistad con Guadalajara. Masivos en teatros, foros más pequeños, en la calle… Son décadas ya de visitar la capital de Jalisco con cada concierto como una oportunidad para refrendar esa química que se da entre el grupo y sus fervientes seguidores.

Ahora toca el turno de presentarse dentro de la tercera edición de Coordenada, pero esa no es la única razón por la que están en Guadalajara. En entrevista Julio Briceño (vocalista) adelantó que en su estancia también grabarán el video, para su sencillo.

Después de haber lanzado su disco “Acústico” en 2015, con muchas fechas promocionales (Guadalajara entre ellas), el grupo comparte nuevo material con “Dame el mambo”, canción que interpretarán en el Festival y que formará parte de su siguiente disco, “El Paradise”. Del video, Julio comentó que será surrealista, “En un mundo paralelo, con muchas situaciones irreales, con muchos loops. Lo grabaremos en un hotel”. Su director será Rodrigo Robles: “Vimos su video y nos encantó”, agregó la voz de Los Amigos.

Juan Manuel Roura (batería y percusiones) afirmó que la etapa de acústico fue un paréntesis, una experiencia en donde se dieron la oportunidad de reversionar sus éxitos con otra instrumentación, “pero sin hacerlas baladas”, aclaró Julio. Para Mauricio (percusiones), un plus que tuvo ese proyecto fue la oportunidad de girar.

Sobre el futuro discográfico del grupo, adelantaron que sólo falta la mezcla de “El Paradise”, álbum que saldrá a comienzos del 2017 y que comenzará la gira en un par de meses en la Ciudad de México. Mauricio agregó que estas canciones son el resultado de una “composición muy orgánica”. El grupo realizó una lluvia de ideas musicales de las que dieron cerca de treinta temas: de allí escogieron once que conformarán el disco: “Las elegimos entre todos los del equipo, para ver cuáles son las que tienen mayor potencial”, dijo.

En ese sentido, su método de composición ha cambiado a lo largo de los años: “Antes escribíamos las canciones, nos las aprendíamos y mucho después las grabábamos”, comenta Juan. Ahora, de esas sesiones de improvisación seleccionan lo mejor, a partir de allí arman la canción y la graban: “Entonces nos aprendemos las canciones”, comentó Julio. Esta dinámica ha hecho que no toquen temas inéditos en los conciertos, que sí hacían antes.

Y ya que Los Amigos Invisibles tienen muchos amigos, su próximo disco ya cuenta con tres colaboraciones confirmadas: Kinky, los Auténticos Decadentes y Óscar de León, “uno de nuestros ídolos venezolanos”, agregó Julio, quien adelantó que hay una posible colaboración más (una voz femenina, aún por confirmar).

Del título de su siguiente placa, Los Amigos Invisibles definieron “El Paradise” como gozoso “estado mental… Somos unos emprendedores, unos consultores de placer”. Por lo pronto, el grupo invita a los tapatíos a adentrarse en ese estado de gozo musical en su concierto este sábado.

Presentación. Los Amigos Invisibles tocarán en el escenario Indio Pilsner Plata Stage a las 17:40 horas

La esencia de tocar en un festival

Presentarse en un festival musical no es nada nuevo para Los Amigos Invisibles; sin embargo, ellos no le pierden el gusto, pues consideran que “se da una sana competencia: si vemos que un grupo anterior prendió mucho a la gente nos presionamos para hacer un show mejor. Además hay gente que no necesariamente es fan. Engrandece la experiencia”, indica Juan. Sumado a ello, los Amigos Invisibles aprovechan para disfrutar de la música de los otros: Wolfmother, Capital Cities y la nueva alineación de los Fabulosos Cadillacs son números que Julio espera ver: “Vemos también tips, qué funciona, qué no hacer”, agregó el vocalista.

