Amanda Seyfried revela que sufre de trastorno obsesivo compulsivo

La actriz confiesa que toma medicamentos desde que tenía 19 años a fin de tratar el padecimiento

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (18/OCT/2016).- La actriz estadunidense Amanda Seyfried reveló a una publicación, de la cual es portada del mes de noviembre, que sufre de trastorno obsesivo-compulsivo, enfermedad mental que se caracteriza por una ansiedad anormal.

La protagonista de "Chicas pesadas", le contó a "Allure", en declaraciones recogidas por el portal "Variety Latino", que toma medicamentos desde que tenía 19 años a fin de tratar este padecimiento, luego de que su médico la refirió a un psiquiatra debido a que estaba convencida que tenía un tumor en el cerebro.

La artista de 30 años indicó que es rigurosa en su medicación, ya que considera que una enfermedad mental debe tratarse con la misma seriedad que cualquier otro padecimiento fisiológico.

"Ya sea un placebo o no, no quiero arriesgarme. ¿Y contra qué estoy luchando?, ¿Con el estigma de utilizar una herramienta? Una enfermedad mental es algo que la gente ha puesto en una categoría diferente, pero no creo que lo sea", aseguró.

De acuerdo con el portal, este padecimiento genera en quien la padece pensamientos intrusivos, recurrentes y persistentes, que producen inquietud, temor y preocupación, así como conductas repetitivas (compulsiones) que suelen calmar dicha ansiedad.

"No ves las enfermedades mentales, no son una masa, no son un quiste, pero están ahí. ¿Qué necesitas probar? Si puedes tratarla, la tratas", indicó.

Seyfried explicó que aún padece este mal; sin embargo, aseguró que actualmente sus trastornos de ansiedad han disminuido: "Saber que muchos de mis miedos no son reales realmente ayuda", sentenció.