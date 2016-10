Demi Lovato no se retira, solo hará un 'paréntesis'

La cantante de 24 años de edad indica que se siente cansada y necesita 'un respiro' para retomar su carrera

CIUDAD DE MÉXICO (18/OCT/2016).- Hace unos meses Demi Lovato anunció que se retiraba de los escenarios, que no sabía si regresaría o su retiro sería permanente.

Al parecer con el paso de las semanas la cantante ha replanteado su postura y ahora aseguró que su alejamiento de la industria del entretenimiento sólo será algo momentáneo.

“Sí, cuando lo dije (sobre su retiro) causó más impacto del que pensé, la realidad es que estaba en un momento de mucho cansancio, he estado de gira mucho tiempo y aunque es algo que disfruto, necesito un break, un respiro”, dijo la cantante de 24 años de edad.

Esa es la razón por la que durante 2017 poco o nada se sabrá de la originaria de Albuquerque, Nuevo México ya que será durante 12 meses que estará disfrutando de su privacidad, alejada de los reflectores y los escenarios.

“Creo que todos lo necesitamos en algún momento, es un tiempo que tenemos que tener para recargar batería y continuar en esto que amamos, creo que es algo que por salud mental todos deberíamos hacer y yo pienso hacerlo ahora”, explicó.

Demi mencionó que este tiempo lo ocupará para dedicarlo a su familia, a sus amigos y a recuperar el tiempo perdido, todo aquello que su vida de ídolo pop no le ha permitido disfrutar como ella quisiera. Por cierto que ahora que llegó a México para ser la imagen de una marca de tintes, la cantante lo hizo luciendo una cabellera rubia, que contrasta con el look de cabello corto y negro que lucía hace unas semanas.

Ella refiere no temerle al cambio y a comparación de hace unos años, cuando pese a tener éxito era desconfiada e introvertida, hoy no tiene miedo a arriesgarse y probar cosas nuevas.

“Muchos años intenté encajar, buscaba ser como las demás chicas que veía en la industria y me costó trabajo darme cuenta que eso no está bien y no me hacía sentir cómoda, ahí fue donde decidí que sería como yo quería”, ahondó la cantante

Esta decisión ha hecho que cada día la intérprete adquiera más confianza y se atreva a retarse como persona y artista, que se arriesgue a cortarse el cabello, a cambiarlo o incluso a no usar maquillaje.

“Cada día me siento más cómoda en esta piel en la que me tocó nacer, eso hace que disfrute de cada cosa que hago, hoy no espero cumplir las expectativas de nadie y eso es como quitarte un enorme peso de los hombros, es una sensación de libertad que creo que todos nos deberíamos permitir experimentar”, señaló.

Ese atrevimiento es el mismo que la ha llevado tomarse un descanso en un momento en el que ella misma asegura goza de gran éxito entre los fans de todo el mundo.

Eso no hace que el miedo la invada; de hecho dice que el sentimiento que la embarga es de emoción por reencontrarse consigo misma y saber que encontrará otras facetas de su vida que no ha explorado.

“Creo que uno no debe temer a hacer cosas nuevas, distintas, yo pienso en la cantidad de cosas que podré hacer y que no he podido por estar trabajando desde pequeña, es como llegar a un nuevo punto de tu vida que pide ser explorado”, relató.

Aunque dice estar ávida de nuevas experiencias y ha mezclado su faceta musical con alguna que otra participación como actriz, Demi aún ve lejano el día en el que se involucre en el cine o la televisión.

Las ofertas no le han faltado, incluso recordó que fue el propio Robert Rodríguez quien, tras dirigir su video “Confidente”, le propuso que participara en su futuro largometraje. Invitación que, a pesar de agradecer, tuvo que declinar ya que no cree estar en el momento adecuado para hacerlo, pues considera no tener la preparación para dar ese salto.

“Robert es mi amigo y agradezco que piense en mí pero estoy muy convencida que mi carrera está totalmente enfocada en la música, eso es lo que amo hacer, no sé qué pase en unos años pero por ahora no me veo haciendo otra cosa que estar cantando y sobre un escenario, para mí eso es el sinónimo de felicidad”, añadió.