Show en Broadway por Hillary Clinton atrae celebridades

Julia Roberts, Jake Gyllenhaal, Sarah Jessica Parker, entre otros, se reúnen a beneficio de la demócrata

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (18/OCT/2016).- Luminarias de Hollywood y Broadway como Julia Roberts, Jake Gyllenhaal, Sarah Jessica Parker, Matthew Broderick, Emily Blunt, Neil Patrick Harris y Helen Mirren, se reunieron el lunes por la noche para un elaborado espectáculo a beneficio de la campaña presidencial de Hillary Clinton.

La candidata demócrata sólo pudo dirigirse al público a través de un video, pero su hija Chelsea y su esposo Bill estuvieron presentes en el St. James Theatre, de mil 300 asientos y donde se agotaron las entradas. Billy Crystal presentó el espectáculo y Barbra Streisand cedió su voz grabada.

"Lo que está en juego en estas elecciones es el futuro en el que queremos que crezcan nuestros hijos y si vamos a tener o no un país del que todos podamos estar orgullosos porque todos podamos ser nosotros mismos", dijo Chelsea Clinton.

Bill Clinton describió a su esposa como "la mejor hacedora de cambios que he conocido", y añadió: "No es cierto que hayamos dejado atrás nuestros mejores días. No es cierto, a menos que nos rindamos. No se rindan. Aférrenlo".

El espectáculo alternó actuaciones con lecturas o breves discursos. Angela Bassett recitó un discurso de Sojourner Truth, Mirren leyó uno de Eleanor Roosevelt y Julia Roberts leyó una columna de Molly Ivins.

Joel Grey y Sienna Miller cantaron "Wilkommen" de "Cabaret", Parker y Andrea McArdle entonaron "Tomorrow" de Annie, mientras que Anne Hathaway y Kelly O'Hara ofrecieron una afinada combinación de "Get Happy" y "Happy Days Are Here Again", y Sara Bareilles cantó su éxito "Brave".

Jon Hamm y Jake Gylenhall hicieron equipo para representar parte de la obra de Sinclair Lewis "It Can't Happen Here", Alan Cumming habló sobre los derechos de la comunidad LGBT (un acrónimo que se refiere a lesbianas, gays, bisexuales y transexuales), Lena Dunham recitó parte del discurso en el que Hillary Clinton admitió su derrota en 2008 y Cynthia Erivo, ganadora de un Tony, cerró el espectáculo con una interpretación en tono gospel de "Battle Hymn of the Republic".

Los boletos costaban desde 45 dólares en el anfiteatro trasero a dos mil 700 dólares por los asientos junto a la orquesta. Había lotes que combinaban las mejores entradas y acceso a la fiesta posterior por cinco mil dólares. El acto se emitió en directo en la página de Facebook de Clinton.