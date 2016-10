El futuro de la radio en la era de Spotify

Se acerca la entrega de los premios a lo mejor de la radio y mientras llega la fecha, los nominados tapatíos platicaron sobre la actualidad que vive este medio

GUADALAJARA, JALISCO (18/OCT/2016).- Si bien las plataformas digitales y el streaming como Spotify, Apple Music, Tidal y Deezer, entre otras, están marcando pauta entre el público juvenil –llamado millenials–, también es cierto que la radio comercial sigue teniendo altos niveles de audiencia, porque genera cercanía e identificación entre el locutor y el público; así coinciden los comunicadores tapatíos que todos los días hablan desde las estaciones Planeta, EXA, Magia Digital, La K Buena, La Mejor, Amor y Romance, quienes están nominados a los Premios de la Radio que organiza MonitorLATINO, los cuales serán entregados el próximo 30 de octubre.

“Era padrísimo de cuando la gente te escuchaba y te imaginaba; obviamente se han transformado todas esas cosas, ahora es el mensaje de texto, hay comunicación directa e inmediata por parte de la gente. El público ya difícilmente te imagina porque ya te conoce a través de las redes sociales. Esos cambios nos costaban trabajo creerlos, pero eso es evolucionar, crecer, ir a la par y la radio sigue y seguirá siendo mágica”, destaca Lorena Saavedra de Amor 93.1.

Y en ese punto también coincide Patricia Castillo “La Güera”, al decir que siempre y cuando un locutor siga siendo creativo, la radio continuará fresca y vigente: “No va a desaparecer nunca mientras exista un locutor que le ponga chispa a lo que hace, porque para escuchar música, tu memoria la traes en el carro, pero hace falta ese chascarrillo o broma que se avienta el locutor y eso es lo que le pone el sabor a la radio; mientras existan locutores que se preocupen por eso, la radio no va a dejar de existir”.

Adrián Padilla de La Ke Buena se une a sus compañeras al enfatizar que la radio crea un vínculo inquebrantable con la audiencia. “Cada día son más las estaciones de radio que se transmiten por internet; incluso, hay locutores que transmiten sus programas de radio desde la comodidad de su hogar, yo respeto mucho esto, cada quien trabaja de la mejor manera que cree conveniente, pero para mí es como un ritual llegar a mi cabina, sentarme frente a la consola de audio, ponerme mis audífonos, preparar mi área de trabajo. Para mí la radio se debe transmitir desde la radio, las plataformas digitales y la radio por internet están tomando fuerza, pero las ondas hertzianas están obligadas a subsistir”.

• Mauro Hernández, de Exa 101.1

Mejor Locutor Pop

Para Mauro, esta es la tercera vez que está nominado a los Premios de La Radio. Su trayectoria no sólo destaca por estar tras el micrófono; además, es conductor de televisión, ahora mismo colabora para Chivas TV y también es embajador de marcas comerciales. “Estar nominado es un aliciente… No es algo que esperas, no es algo que buscas, es algo que llega y que está ahí. Y ahora a ver si ya me llevo el premio, soy como el Dicaprio de los MonitorLATINO”.

Mauro tiene 20 años en los medios de comunicación y en EXA en noviembre cumplirá 11 años. “Ha sido mucho trabajo, dedicación, pero también de diversión. A lo largo de mi trabajo he hecho varias cosas como conducir eventos, trabajar con marcas y tengo proyectos de crear aplicaciones nuevas para celulares y también hago creación de contenidos para EXA”.

• Lorena Saavedra, de Amor 93.1

Mejor Locutor Pop

En Amor, Lorena tiene el programa matutino de lunes a sábado de 06:00 a 10:00 de la mañana, la emisión está dedicada a las mujeres, aunque también tiene un amplio público masculino. “Hemos crecido en cuestión de temas, ya no son específicamente para las mujeres, el programa consiste en acompañar al público con música romántica y tiene varias secciones; sobre todo en tips de salud y emociones, entre otros”.

Lorena se dice sorprendida de estar de nueva cuenta nominada a Los Premios de la Radio. Este es el tercer año consecutivo que aspira para llevarse la presea. Lorena además de estar en Amor también es la voz institucional de C7 Jalisco. La comunicadora tiene casi 24 años de trayectoria en los medios de comunicación, empezó en Canal 6 y también estuvo un par de años en Azteca.

• Karla López, de Planeta 94.7

Mejor Locutor Pop

La locutora es una de las más queridas y respetadas por el público, tiene una trayectoria de casi 30 años, es catedrática en una universidad y entre sus planes está escribir un libro; además, tiene un blog que se llama “Mi bolsa de valores”. “Me siento muy halagada, creo que es la cuarta vez que me nominan, ya tuve la oportunidad de ganar en 2014 y honestamente es un reconocimiento muy lindo, para mí es muy bonito, porque empecé a trabajar en este medio muy chavita y en octubre cumplo 27 años trabajando en radio, algo que en lo particular me apasiona, mi amante perfecto es la radio”.

Además de ser locutora en Planeta, Karla también es productora de la estación, pero no sólo de Guadalajara, también se encarga de otras plazas como Oaxaca, Torreón y también Ciudad Juárez. “En Planeta somos un equipo que tiene casi 20 año trabajando juntos y nos seguimos queriendo".

• Adrián Padilla García “El Mamut”, de Ke Buena 97.1

Mejor Locutor Popular/Regional

Esta es la cuarta vez que lo nominan a los Premios de La Radio; de hecho, en el 2009 se hizo acreedor al galardón. “Es una experiencia muy bonita. La ocasión que me tocó ganarlo fue en Los Ángeles. Es bonito que tomen en cuenta tu trabajo, porque las encuestas que realizan están muy bien realizadas; es un aliciente muy bonito para mi carrera de comunicador, tengo ya 23 años dedicándome a esto”.

Desde siempre Adrián ha trabajado en La Ke Buena; incluso, desde hace siete años su programa “Hijos de la mañana” se transmite a nivel nacional de 06:00:00 a 11:00:00 compartiendo el micrófono con Alejandro Guzmán “El Kokodrilo” y Gerardo Rojas “El Gigio de la calle”. Adrián también dirigió La Ke Buena del 2000 al 2012.

• Ricardo Mejía “El Observador”, de Romance 99.5

Mejor Locutor Pop

Como locutor ha estado nominado dos veces, pero no se ha llevado el premio; es la voz institucional de Canal 44 y también es el director de Romance. “Hay muchísimos locutores tanto en Guadalajara como en Monterrey –compitiendo en la misma terna– y aparecer como de los elegidos está bastante chido. Independientemente de si me llevo el premio o no, a mí me da a entender que hay un auditorio al pendiente. Ya ganas desde el momento en el que te nominan”.

Ricardo tiene varios proyectos en pie con la estación. Actualmente, su programa “El Observador” se transmite de 08:00 a 11:00 de la mañana de lunes a viernes, la emisión ya cumplió nueve años. “Ha sido de mis mayores satisfacciones, porque es un programa de ayuda; puede tener tintes cómicos o de reflexión, pero siempre en pro y sobretodo de las mujeres, porque es el rango de radioescuchas que tenemos”.

• “La Güera” y “El Callado”, de Magia Digital 89.9

Mejor Locutor Popular/Regional

Raúl Hernández “El Callado” y Patricia Castillo “La Güera” también están nominados —por cuarta vez en conjunto— a los premios y de manera consecutiva, pero individualmente “La Güera” ya va por su quinta nominación… Y afortunadamente el año pasado obtuvieron el galardón. “Estamos felices porque que te reconozcan el trabajo y que la gente sepa del esfuerzo que de pronto generamos, pues ya con eso ganamos”, dice “El Callado”.

Hace casi 15 años que comenzaron a trabajar juntos y han generado una complicidad de la que el público es participe y testigo. “Siempre tratamos de hacer cosas que entretengan a la gente, trabajamos para que el público nos escuche, tenemos muchos sueños como de pronto trabajar en Estados Unidos o hacer cosas en los particular”.

• Alex Borja “El Chino”, de La Mejor 95.5

Mejor Locutor Popular/Regional

Para Alex estar nominado en los MonitorLATINO es agradecerle al público que lo escucha y a su empresa que le da la oportunidad de estar al aire. “Sin los radioescuchas no seriamos nada. Esta es mi primera nominación”. Alex arrancó su carrera en el género pop, estuvo en Máxima y de ahí se fue a Radiorama, luego se pasó a EXA en Aguascalientes y en Guadalajara, ahora ya tiene seis años en La Mejor, su programa se llama “Las entregas inmediatas”.

“El público de la música regional mexicana es muy entregado, es súper fiel, creo que el público y los radioescuchas de La Mejor son una chulada y no los cambiaría por nada, a lo mejor el público pop es más selectivo, pero los de la música popular son más ligeros”.

TOMA NOTA

Apuesta por nuevas generaciones

La Convención MonitorLATINO 2016 (CML) se llevará a cabo los próximos 30 y 31 de octubre en el WTC de la Ciudad de México, en un evento que se ha caracterizado por siempre estar a la vanguardia en cuanto a la tecnología, herramientas y sus sistemas. Con eso en mente, la Convención 2016 apuesta a las nuevas generaciones, realizando por primera ocasión su evento cumbre enfocado no sólo a la industria, sino también a los estudiantes que serán invitados principales.