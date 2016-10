La actriz Allison Janney desvela su estrella en Hollywood

La actriz saltó a la fama dando vida a C.J. Cregg en la serie sobre política 'The West Wing'

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (17/OCT/2016).- La actriz estadounidense Allison Janney, conocida por su papel de C.J. Cregg en la serie televisiva "The West Wing", desveló hoy su estrella en el célebre Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

"Es un momento y un día extraordinario, y estoy completamente emocionada y honrada", dijo Allison Janney, que se presentó ante sus seguidores con un vestido de color claro.

En una intervención que mezcló la nostalgia y los toques de humor, la intérprete dio además las gracias a los familiares y compañeros de profesión que la llevaron a tener su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Janney saltó a la fama dando vida a C.J. Cregg, la responsable de prensa de la Casa Blanca en la serie sobre política "The West Wing".

Asimismo, su nombre ha aparecido en los créditos de filmes como "Juno" (2007) y "American Beauty" (1999) o la serie "Mom".

En el acto participó también el actor Richard Schiff, quien fue compañero de la actriz en "The West Wing".

"Así es mi vida: 'Oh, Dios mío, interpretabas a Toby Ziegler en The West Wing. Eres mi personaje preferido. Me encantas, pero quien realmente me encanta es Allison Janney'", bromeó el actor.

"Si fuera una mujer joven, esta es la estrella que miraría fijamente para imaginar mi vida. Si fuera un sin techo, este es el lugar en el que dormiría. Y si fuera yo mismo, me pondría de pie aquí para decirle al mundo cuanto te queremos todos, Allison, y que no hay nadie más en el mundo que merezca este honor más que tú", añadió Schiff en un emocionado discurso.