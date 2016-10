Azealia Banks acusa a Russell Crowe de agresión

La cantante dice que ella y el actor pelearon en un hotel de Beverly Hills

CIUDAD DE MÉXICO (17/OCT/2016).- La cantante y actriz estadounidense Azealia Banks acusó de agresión al actor australiano Russell Crowe, con quien peleó en un hotel de Beverly Hills.

En su cuenta de Facebook, Banks escribió el domingo por la noche un mensaje para explicar lo ocurrido.

“Fui (a una fiesta) a la suite de Russell Crowe, en la que me llamó 'nigg..r', me estranguló, me echó y me escupió”.

El incidente ocurrió el sábado por la noche y Azealia ya borró el post de su red social, en donde también decía que los hombres en el lugar habían permitido que eso ocurriera.

De acuerdo con “TMZ”, Crowe invitó a unas diez personas para una cena, incluido el rapero RZA, quien habría llevado a Azealia.

Según la misma fuente, Banks se rió de la música de Crowe y lo llamó a él y a otros invitados “aburridos hombres blancos”. Una mujer salió en defensa del actor y Azealia le dijo “te encantaría si rompiera mi vaso y los hiriera en la garganta, y la sangre saldría a chorros por todos lados como algo real de las cosas de Tarantino”.

Después de eso, el actor le habría dado un “abrazo de oso” para llevarla afuera y esperar a que el personal de seguridad la sacara de la propiedad”.

Banks llenó un reporte ante la policía y exige que el actor se disculpe con ella, pero parece que Crowe no tiene intenciones de hacerlo.