Deftones se pone la playera de Pumas en el KnotFest

Latinos cantan en la frontera México-EU por la unión

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS (15/OCT/2016).- Estrellas latinas de la música como Alejandro Sanz, Juanes, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade o Juanes se unieron en el concierto ''Rise Up As One'', celebrado en la frontera entre México y Estados Unidos, para reivindicar la diversidad, la unión y el respeto a las diferencias. EFE